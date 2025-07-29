барабашов написав:Так панда ж травоядная, борцами сумо не питается. Или ядовитая? Или таки медведёвая родина "Таймыр"???
Тепер Ваша черга, пане Барабашов. Я вибачаюсь, що вчора трохи зарано потурбував. Зарано - бо ви маєте спочатку написати по темі. За що Ви цінуєте Інвестора_К? Украінською будь ласка. І вже за результатами аналізу написаного вами я буду розуміти подальшу траєкторію спілкування. Сподіваюсь, що ви сміливий воїн-сумоіст, який здатен написати про мене правду, яка була б для мене приємною. Хоча це буде для вас сміливим вчинком - піти проти загального тренду і продемонструвати свою власну точку зору. З іншого боку, ви ж побачили і позитивно оцінили, як мною з дотриманням принципів кошерності були декласовані місцеві забіяки. Воно Вам таки треба?
він розробник нової "боротьби" з українським колоритом - кабанчик-втікаїст й сміливий тут не підходить
Питання дітей і внуків «патріотичного» дідуся залишається не розкритим. Враховуючи його патріотичну громадянську позицію, впевнений, вони зараз не в Європі, куди дідусь часто їздить, а в Бердянську плетуть маск.сітки для фронту. Це дочки і золовки. А сини і зяті ясна справа що в Покровську . А сам дідусь гроші з оренди (з якої податки не платив) відправляє прямо на Птахів Мадяра , чим відмиває совість не гірше Доместоса . Все саме так? Чи трохи не так? Але якщо дідусь скаже, що дітей нема, бо в дитинстві яєчка своєчасно не опустились, а опустились вже аж після 70 років і зразу відповідно до віку до колін, то теж влаштує.
Investor_K написав:Хотебе він поруч з вами не пробігав?
Мы со знакомым муллой Омаром после намаза обедаем, и всё естественно жёстко, по шариату, свежее и халяльное, никаких подчерёвков со шницелями и 0,7 в одну харю для аппетиту. После обеда и сиесты буду готов пообщаться.
Investor_K написав:Хотебе він поруч з вами не пробігав?
Мы со знакомым муллой Омаром после намаза обедаем, и всё естественно жёстко, по шариату, свежее и халяльное, никаких подчерёвков со шницелями и 0,7 в одну харю для аппетиту. После обеда и сиесты буду готов пообщаться.
а я гадав, кабанчик все одно бігає з думками "а мене за що" й не розумію, за що турки ганяють його з криками "бий цього шелудивого".
а ось воно як. багато довелося відрізати, щоб стало халяльним?