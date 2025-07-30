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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 15:57

  Hotab написав:
  Shaman написав:
  Hotab написав:... а в Бердянську плетуть маск.сітки для фронту. Це дочки і золовки...

це з Хорватії так викривляється географія? бо в Бердянську якщо сітки й плетуть, то не на нашу сторону фронту...

Точно, по фрейду))
Мав на увазі Бердичів, батьківщину нашого щирого патріота))

В Хорватії на жаль ще не був. Побуду обов’язково. Зараз отут Зображення

Їду на Троєщину, шукати патріотичного діда, щоб всиновив.

Троєщина такий район. щоб потім не була відмітка на Троєщині - останній раз був ХХ годин тому :lol:

не слідкував уважно - поки добралися лише до Чорногорії? ;) дивиться, в наш буремний час щоб серби не згадали про молодших братів-чорногорців :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 16:01

У нас тут сьогодні якраз посилені заходи контролю. Перевіряють підозрілих. Welcome to Hell,синку!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 17:03

  Hotab написав:...
Їду на Троєщину, шукати патріотичного діда, щоб всиновив.

та й взагалі можливі варіанти

якщо "жаль, нет ружья" то так "дедушка был скушан в эту ночь".

але може бути й так
"На улице темнело, сидел он за столом
Investor был напротив, болтал о том, о сём

Investor возвратился с ружьём наперевес
«Друзья хотят покушать, пойдём, Hotab, в лес!»"
:lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 29 лип, 2025 20:02, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 18:20

  Hotab написав:
  Shaman написав:
  Hotab написав:... а в Бердянську плетуть маск.сітки для фронту. Це дочки і золовки...

це з Хорватії так викривляється географія? бо в Бердянську якщо сітки й плетуть, то не на нашу сторону фронту...

Точно, по фрейду))
Мав на увазі Бердичів, батьківщину нашого щирого патріота))

В Хорватії на жаль ще не був. Побуду обов’язково. Зараз отут Зображення

Їду на Троєщину, шукати патріотичного діда, щоб всиновив.

Де Троєщина і де оприлюднена локація? Хотабе, це. Ви таким чином скидаєте комусь інфо про знаходження цікавих ім обʼєктів?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 11:24

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  барабашов написав:Учитывая возраст и сопутствующие болячки - в лучшем случае за Щербицкого, а то и за Косиора с Хатаевичем.


Вони у 2019 році не балотувалися
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 11:33

  Investor_K написав:
  барабашов написав:Учитывая возраст и сопутствующие болячки - в лучшем случае за Щербицкого, а то и за Косиора с Хатаевичем.


Вони у 2019 році не балотувалися

По факту власть захватили их (пра)внуки с известным и плохо исследованным полковником Менгеле ДНК.
Ваша вина
барабашов
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