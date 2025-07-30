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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 16:31

Что вы там с Хотабом сделали?
Поехал на Трещину и пропал...
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 17:08

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Я зрозумів, що діди - то не моє.
Від них нафталіном пахне.
А у нашого діда памперс підтікає, то не тільки нафталін.
Поїхав до Флер., в Мико. Тут тепліше. В усіх питаннях 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 17:43

  Hotab написав:Я зрозумів, що діди - то не моє.
...

що "ружжо животворящее" в поєднані з тремором Вінсента Веги робить :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:07

  Сибарит написав:Что вы там с Хотабом сделали?
Поехал на Трещину и пропал...

ТрОєщина. Я, можливо, піду в депутати від цього чудового району. Якщо доживу до виборів.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:19

  Investor_K написав:
  Сибарит написав:Что вы там с Хотабом сделали?
Поехал на Трещину и пропал...

ТрОєщина. Я, можливо, піду в депутати від цього чудового району. Якщо доживу до виборів.

В трещину такого депутата..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:20

  Hotab написав:Я зрозумів, що діди - то не моє.
Від них нафталіном пахне.
А у нашого діда памперс підтікає, то не тільки нафталін.
Поїхав до Флер., в Мико. Тут тепліше. В усіх питаннях 😅

Слава Богу, що так! А то після необережних слів хлопців я думав про гірше. Передавайте привіт Флер і може від мого імені іі один раз…
Investor_K
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  #<1 ... 13141516
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