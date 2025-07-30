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За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: Сер 30 лип, 2025 16:31
Что вы там с Хотабом сделали?
Поехал на Трещину и пропал...
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Сибарит
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Додано: Сер 30 лип, 2025 17:08
Я зрозумів, що діди - то не моє.
Від них нафталіном пахне.
А у нашого діда памперс підтікає, то не тільки нафталін.
Поїхав до Флер., в Мико. Тут тепліше. В усіх питаннях 😅
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Hotab
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Додано: Сер 30 лип, 2025 17:43
Hotab написав:
Я зрозумів, що діди - то не моє.
...
що "ружжо животворящее" в поєднані з тремором Вінсента Веги робить
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Shaman
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Додано: Сер 30 лип, 2025 18:07
Сибарит написав:
Что вы там с Хотабом сделали?
Поехал на Трещину и пропал...
ТрОєщина. Я, можливо, піду в депутати від цього чудового району. Якщо доживу до виборів.
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Investor_K
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Додано: Сер 30 лип, 2025 18:19
Investor_K написав: Сибарит написав:
Что вы там с Хотабом сделали?
Поехал на Трещину и пропал...
ТрОєщина. Я, можливо, піду в депутати від цього чудового району. Якщо доживу до виборів.
В трещину такого депутата..
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Hotab
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Додано: Сер 30 лип, 2025 18:20
Hotab написав:
Я зрозумів, що діди - то не моє.
Від них нафталіном пахне.
А у нашого діда памперс підтікає, то не тільки нафталін.
Поїхав до Флер., в Мико. Тут тепліше. В усіх питаннях 😅
Слава Богу, що так! А то після необережних слів хлопців я думав про гірше. Передавайте привіт Флер і може від мого імені іі один раз…
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Investor_K
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Додано: Сер 30 лип, 2025 18:28
Hotab написав: Investor_K написав: Сибарит написав:
Что вы там с Хотабом сделали?
Поехал на Трещину и пропал...
ТрОєщина. Я, можливо, піду в депутати від цього чудового району. Якщо доживу до виборів.
В трещину такого депутата..
Я планую подарувати вам агітаційну футболку з моім зображення на фоні мапи з Троєщиною. Надпис щось на кшалт My Icon.
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Investor_K
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Додано: Сер 30 лип, 2025 18:37
Але вам такий подарунок треба буде відпрацювати. Іздити метро по маршруту Лісова ~ Лівобережна - Лісова, а також Тараса Шевченка - Оболонь. Іноді в якості бонуса можна автобуси 21 та 101 до кінцевих на Троєщині. Один місяць до дати виборів.
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Investor_K
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Додано: Сер 30 лип, 2025 18:41
Investor_K написав: Hotab написав:
Я зрозумів, що діди - то не моє.
Від них нафталіном пахне.
А у нашого діда памперс підтікає, то не тільки нафталін.
Поїхав до Флер., в Мико. Тут тепліше. В усіх питаннях 😅
Слава Богу, що так! А то після необережних слів хлопців я думав про гірше. Передавайте привіт Флер і може від мого імені іі один раз
…
дивиться, а то раптом fler
попросить Hotaba
вас один раз від її імені... так й буде їздити
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Shaman
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Додано: Сер 30 лип, 2025 18:44
Shaman
То муху.., йому все одно ніхто не дає, хоч Інвестору-К полохматить Трещину. За морозиво в 1$ (пакет романтик+). Пиво не входить, то на новий рік.
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Hotab
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