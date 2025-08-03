За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: Чет 31 лип, 2025 13:08
Investor_K написав: барабашов написав:
Берите пляшку акционного вискаря с красным ценником с вашого лабазу как лекарства и гойда спать в метро.
Ви в курсі що на Троєщині немає метро? Для чого такі поради давати людині похилого віку з деменційними проблемами?
Я знаю хто вміє гарно копати..
Білет зі Львова йому оплатите?
Hotab
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Додано: Чет 31 лип, 2025 14:20
Він буде нити, що його там весь час місцеві бють.
Investor_K
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Додано: Чет 31 лип, 2025 14:38
За те що він не розмовляє расійською(матюками)???
барабашов
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Додано: Чет 31 лип, 2025 14:51
барабашов написав:
За те що він не розмовляє расійською(матюками)???
А вам я взагалі туди не раджу. Бо запечене порося - це фірмове блюдо у всіх місцевих закладах харчування
Investor_K
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Додано: Чет 31 лип, 2025 16:00
Вы смотрели фильм «Ганнибал» с Хопкинсом?
Те моменты когда свинки ужинали одним товарищем?
барабашов
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Додано: Чет 31 лип, 2025 18:04
барабашов написав:
Вы смотрели фильм «Ганнибал» с Хопкинсом?
Те моменты когда свинки ужинали одним товарищем?
То фільм. А наш район - це реальне життя.
Investor_K
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Додано: Чет 31 лип, 2025 18:39
Investor_K
сьогодні у вас зявився конкурент який претендує на народну любов українців .
https://www.reuters.com/world/europe/tr ... hatgpt.com
Якщо йому це вдасться то нажаль вам прийдеться потіснитися
yama
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Додано: Чет 31 лип, 2025 19:33
Моя головна зброя - рекламний агент Хотаб. У Трампа таких агентів на Троєщині немає
Investor_K
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:21
UA написав: Investor_K написав:
Дякую за чесну оцінку. Небагато людей мають силу волі писати правду.
До речі, друзі. Оцей проект закону щодо НАЗК та САП -що це було?
А наїзд прокурорів на ФГВФО це що?
Мабуть фінішна пряма.
Не знаю щодо наїзду, але історія з внесенням змін щодо НАБУ та САП - це жирний мінус усім. Пляма у сфері законотворчої діяльності.
Investor_K
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Додано: Нед 03 сер, 2025 09:32
Hotab написав: Investor_K
Чому діти кинули діда на Трої слухати Шахеди? Він жадібний і не тільки не платить податки воюючій державі, але і не допомагав дітям вставати на ноги?
Чи дід виконує завдання майора ФСБ, очікуючи кацапів у Києві?
Я прихильник, що діти мають допомагати батькам. Тому дуже розраховував на ваш приізд. Хотів усиновити. У найгіршому випадку - удочерити
Investor_K
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