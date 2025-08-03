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За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: Нед 03 сер, 2025 10:12
Investor_K написав:
Я прихильник, що діти мають допомагати батькам.
Простите за нескромный вопрос, в каком возрасте у Вас сформировалось это убеждение? 😁
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Сибарит
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