Простите за нескромный вопрос, в каком возрасте у Вас сформировалось это убеждение? 😁
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Додано: Нед 03 сер, 2025 10:12
Додано: Нед 03 сер, 2025 11:19
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
79. Тиждень тому. Після ідеі хотаба про всиновлення.
Додано: Нед 03 сер, 2025 11:31
Я поганий доглядач, тим більше за нерідним дідом.,
Ти будеш продовжувати «ходити» під себе, а я буду тебе за це бити. Після чого не факт що ти як і дітям, не відмовиш мені в своїх обʼєктах нерухомості.
Доглядати виключно заради задоволення бити вас, мені недостатньо. Треба фінансові стимули також. Я не можу витрачати час лише на задоволення.
Додано: Нед 03 сер, 2025 12:02
Це суперечить статті 51 Конституції Украіни
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