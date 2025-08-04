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За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 03 сер, 2025 10:12
Investor_K написав:
Я прихильник, що діти мають допомагати батькам.
Простите за нескромный вопрос, в каком возрасте у Вас сформировалось это убеждение? 😁
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Додано: Нед 03 сер, 2025 11:19
79. Тиждень тому. Після ідеі хотаба про всиновлення.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 11:31
Investor_K написав: Hotab написав:Investor_K
Чому діти кинули діда на Трої слухати Шахеди? Він жадібний і не тільки не платить податки воюючій державі, але і не допомагав дітям вставати на ноги?
Чи дід виконує завдання майора ФСБ, очікуючи кацапів у Києві?
Я прихильник, що діти мають допомагати батькам. Тому дуже розраховував на ваш приізд. Хотів усиновити. У найгіршому випадку - удочерити
Я поганий доглядач, тим більше за нерідним дідом.,
Ти будеш продовжувати «ходити» під себе, а я буду тебе за це бити. Після чого не факт що ти як і дітям, не відмовиш мені в своїх обʼєктах нерухомості.
Доглядати виключно заради задоволення бити вас, мені недостатньо. Треба фінансові стимули також. Я не можу витрачати час лише на задоволення.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 12:02
Hotab написав: Investor_K написав: Hotab написав:Investor_K
Чому діти кинули діда на Трої слухати Шахеди? Він жадібний і не тільки не платить податки воюючій державі, але і не допомагав дітям вставати на ноги?
Чи дід виконує завдання майора ФСБ, очікуючи кацапів у Києві?
Я прихильник, що діти мають допомагати батькам. Тому дуже розраховував на ваш приізд. Хотів усиновити. У найгіршому випадку - удочерити
Я поганий доглядач, тим більше за нерідним дідом.,
Ти будеш продовжувати «ходити» під себе, а я буду тебе за це бити. Після чого не факт що ти як і дітям, не відмовиш мені в своїх обʼєктах нерухомості.
Доглядати виключно заради задоволення бити вас, мені недостатньо. Треба фінансові стимули також. Я не можу витрачати час лише на задоволення.
Це суперечить статті 51 Конституції Украіни
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Додано: Нед 03 сер, 2025 12:05
Investor_K
Але згідно 63-і ми нікому про це не скажемо
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Додано: Нед 03 сер, 2025 12:55
Яке невиховане покоління!
Ти його хочеш ощасливити власним батьківством, а воно замість фінансовоі допомоги пропонує заходи фізичного впливу. Куди земля котиться?
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Додано: Пон 04 сер, 2025 07:45
airmax78 написав: Investor_K написав:
1. Небагатослівність
2. Дружність та відсутність ворогів
3. Бажання навчатися
4. Креативність. Дякуємо за лозунг форуму: "Дешевше буде?"
5. Відданість форуму.
6. Єдиний кому вілповідав квестор у приватні листування після зупинки своїх дописів
7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість
P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан
За кого топив у 2019му році? А то я вже не пам'ятаю, а шукати - лінь.
Щось після цього запитання Максим геть зник з форуму? Чи може не лише з форуму?
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Додано: Пон 04 сер, 2025 19:08
Investor_K написав:
1. Небагатослівність
2. Дружність та відсутність ворогів
3. Бажання навчатися
4. Креативність. Дякуємо за лозунг форуму: "Дешевше буде?"
5. Відданість форуму.
6. Єдиний кому вілповідав квестор у приватні листування після зупинки своїх дописів
7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість
P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан
2. Повна куйня. Мат і хамство неодноразово.
3. Де результат?
4. Примітивізм
6. Неправда. Причому з порадою прийшов саме він. За що я вдячний.
7. Це називається «його писанина накі нікому не цікава».
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Додано: Пон 04 сер, 2025 19:39
Hotab написав: Investor_K написав:
1. Небагатослівність
2. Дружність та відсутність ворогів
3. Бажання навчатися
4. Креативність. Дякуємо за лозунг форуму: "Дешевше буде?"
5. Відданість форуму.
6. Єдиний кому вілповідав квестор у приватні листування після зупинки своїх дописів
7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість
P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан
2. Повна куйня. Мат і хамство неодноразово.
3. Де результат?
4. Примітивізм
6. Неправда. Причому з порадою прийшов саме він. За що я вдячний.
7. Це називається «його писанина накі нікому не цікава».
Ви вирішили знову написати неправду? Що спонукало?
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Додано: Пон 04 сер, 2025 19:48
Investor_K,
скальпелем правди сковирнув гнійний фурункул брехні і самозакоханості від оператора обліківки ІнвесторК
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