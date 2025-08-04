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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 19:58

  Hotab написав:Investor_K,

скальпелем правди сковирнув гнійний фурункул брехні і самозакоханості від оператора обліківки ІнвесторК

Немає такої обліківки. Ви знову пишите неправду.
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 20:03

Investor_K
пишите



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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 20:06

  Hotab написав:Investor_K
пишите



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Прошу надати письмове пояснення по суті питання.
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 20:07

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Чому ви раптом безпідставно накинулися на старого з неправдою?
Investor_K
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