Немає такої обліківки. Ви знову пишите неправду.
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Додано: Пон 04 сер, 2025 19:58
Додано: Пон 04 сер, 2025 20:06
Додано: Пон 04 сер, 2025 20:07
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Чому ви раптом безпідставно накинулися на старого з неправдою?
Додано: Пон 04 сер, 2025 20:31
Що за день такий?
Спочатку один жлоб руською мовою запропонував, щоб я йому дав своі долари, а він потім іх мені ж продасть. Дорого. Думав, що деменційна втрата 70% мозкової здатності дозволить йому мене ошукати. Я як культурна та інтелігентна людина дипломатично пояснив йому, що у нього є альтернатива.
Потім майже рідний син мабуть після двох пляшок оковитоі став говорити неправду на мене. Що це має бути?
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