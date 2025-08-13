Немає такої обліківки. Ви знову пишите неправду.
Додано: Пон 04 сер, 2025 19:58
Додано: Пон 04 сер, 2025 20:06
Додано: Пон 04 сер, 2025 20:07
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Чому ви раптом безпідставно накинулися на старого з неправдою?
Додано: Чет 07 сер, 2025 09:33
І до речі я ніколи не використовую нецензурну лайку. Тільки літературну
Додано: П'ят 08 сер, 2025 13:33
Сила Розуму
Додано: Нед 10 сер, 2025 13:17
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Шановні модератори. Хто з вас видаляє повідомлення у цій темі? Маю 2 запитання
1. Чи можу я у цій темі організувати комерційне шоу?
2 Чи можна тут робити мемуари і так щоб ви іх не терли?
Додано: Сер 13 сер, 2025 16:57
Час втрачено щодо шоу. Хотів з хоботом грошенят заробити і комісійні адміністраціі форуму в якості подяки. Може, згодом. Головне, щоб градус спілкування не зник і люди хотіли б зардатити за шоу
