За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 04 сер, 2025 19:58
Hotab написав:Investor_K
,
скальпелем правди сковирнув гнійний фурункул брехні і самозакоханості від оператора обліківки ІнвесторК
Немає такої обліківки. Ви знову пишите неправду.
Додано: Пон 04 сер, 2025 20:03
Investor_K
пишите
Додано: Пон 04 сер, 2025 20:07
Чому ви раптом безпідставно накинулися на старого з неправдою?
Додано: Чет 07 сер, 2025 09:33
І до речі я ніколи не використовую нецензурну лайку. Тільки літературну
Додано: П'ят 08 сер, 2025 13:33
Investor_K написав:
І до речі я ніколи не використовую нецензурну лайку. Тільки літературну
Але завдяки логіці та інтеллекту можу морально знищити будь якого опонента.
Додано: Нед 10 сер, 2025 13:17
Шановні модератори. Хто з вас видаляє повідомлення у цій темі? Маю 2 запитання
1. Чи можу я у цій темі організувати комерційне шоу?
2 Чи можна тут робити мемуари і так щоб ви іх не терли?
Додано: Чет 14 сер, 2025 15:32
Шахтар сьогодні пройде Панатінавкос?
Додано: Чет 14 сер, 2025 15:41
Крах Інвестора К.
За ним підуть інші, і чим більше плюсиків та віртуальних орденів - тим гучніше буде падіння.
Як в нашій школі казали - Мене́, мене́, теке́л, уфарси́н
Додано: Чет 14 сер, 2025 16:02
fox767676 написав:
Мене́, мене́, теке́л, уфарси́н
"Пошел по шерсть, а вернулся стриженным"
Жодного схвального відгуку , окрім як від козака-харакетерника з Ашкелону
