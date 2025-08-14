RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 16:17

  fox767676 написав:
  fox767676 написав:Мене́, мене́, теке́л, уфарси́н


"Пошел по шерсть, а вернулся стриженным"
Жодного схвального відгуку , окрім як від козака-харакетерника з Ашкелону

Вважаєте, що греків не пройдемо?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10520
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 17:19

А я вірю

В те, що Шахтар пройде греків!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10520
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 17:22

  Investor_K написав:В те, що Шахтар пройде греків!

Одно из двух: либо пройдет, либо пролетит
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8700
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6470 раз.
Подякували: 21616 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 17:38

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:В те, що Шахтар пройде греків!

Одно из двух: либо пройдет, либо пролетит

Це один із законів логіки Арістотеля. Із двох взаємновиключних тверджень одне хибне, а друге істина. Третього не дано.
Сибарите, у Вас відчувається гарна фундаментальна освіта. В цій гілці більшість учасників не витримують інтелектуального рівня. А Ви молодець!

P.S. учасники з низьким IQ згинули як роса на сонці
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10520
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 18:33

прикиньте , я в facebook год назад прочитал милую слезливую историю как дяденька подобрал старого брошенного котика с улицы с фразой "нам,пенсионерам, надо держаться вместе"
А вечером в тот же день посмотрел "Хранители-2009", и там опять прозвучала эта фраза про пенсионеров!
И что-то она вспомнилась опять, прочитав предыдущие сообщения.
Ну один аскетичный, другой пенсионер "на максималках", но сюжет тот же, старый добрый вечный сюжет.
Как мило!
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3962
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 18:42

Братья по бессодержательности и безликости сообщений
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3962
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 19:01

  fox767676 написав:прикиньте , я в facebook год назад прочитал милую слезливую историю как дяденька подобрал старого брошенного котика с улицы с фразой "нам,пенсионерам, надо держаться вместе"
А вечером в тот же день посмотрел "Хранители-2009", и там опять прозвучала эта фраза про пенсионеров!
И что-то она вспомнилась опять, прочитав предыдущие сообщения.
Ну один аскетичный, другой пенсионер "на максималках", но сюжет тот же, старый добрый вечный сюжет.
Как мило!

Натякаєте, що ви проксі хотаба?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10520
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 19:18

  Investor_K написав:
  fox767676 написав:прикиньте , я в facebook год назад прочитал милую слезливую историю как дяденька подобрал старого брошенного котика с улицы с фразой "нам,пенсионерам, надо держаться вместе"
А вечером в тот же день посмотрел "Хранители-2009", и там опять прозвучала эта фраза про пенсионеров!
И что-то она вспомнилась опять, прочитав предыдущие сообщения.
Ну один аскетичный, другой пенсионер "на максималках", но сюжет тот же, старый добрый вечный сюжет.
Как мило!

Натякаєте, що ви проксі хотаба?

Але це нормально, коли одна людина має різні обліківки? Це ж може привести до роздвоєння особистості
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10520
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
