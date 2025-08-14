|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 14 сер, 2025 16:17
fox767676 написав: fox767676 написав:
Мене́, мене́, теке́л, уфарси́н
"Пошел по шерсть, а вернулся стриженным"
Жодного схвального відгуку , окрім як від козака-харакетерника з Ашкелону
Вважаєте, що греків не пройдемо?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10520
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 14 сер, 2025 17:19
В те, що Шахтар пройде греків!
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10520
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 14 сер, 2025 17:22
Investor_K написав:
В те, що Шахтар пройде греків!
Одно из двух: либо пройдет, либо пролетит
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8700
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6470 раз.
- Подякували: 21616 раз.
-
-
Профіль
-
-
132
82
38
2
Додано: Чет 14 сер, 2025 17:38
Сибарит написав: Investor_K написав:
В те, що Шахтар пройде греків!
Одно из двух: либо пройдет, либо пролетит
Це один із законів логіки Арістотеля. Із двох взаємновиключних тверджень одне хибне, а друге істина. Третього не дано.
Сибарите, у Вас відчувається гарна фундаментальна освіта. В цій гілці більшість учасників не витримують інтелектуального рівня. А Ви молодець!
P.S. учасники з низьким IQ згинули як роса на сонці
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10520
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 14 сер, 2025 18:33
прикиньте , я в facebook год назад прочитал милую слезливую историю как дяденька подобрал старого брошенного котика с улицы с фразой "нам,пенсионерам, надо держаться вместе"
А вечером в тот же день посмотрел "Хранители-2009", и там опять прозвучала эта фраза про пенсионеров!
И что-то она вспомнилась опять, прочитав предыдущие сообщения.
Ну один аскетичный, другой пенсионер "на максималках", но сюжет тот же, старый добрый вечный сюжет.
Как мило!
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3962
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 14 сер, 2025 18:42
Братья по бессодержательности и безликости сообщений
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3962
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 14 сер, 2025 19:01
fox767676 написав:
прикиньте , я в facebook год назад прочитал милую слезливую историю как дяденька подобрал старого брошенного котика с улицы с фразой "нам,пенсионерам, надо держаться вместе"
А вечером в тот же день посмотрел "Хранители-2009", и там опять прозвучала эта фраза про пенсионеров!
И что-то она вспомнилась опять, прочитав предыдущие сообщения.
Ну один аскетичный, другой пенсионер "на максималках", но сюжет тот же, старый добрый вечный сюжет.
Как мило!
Натякаєте, що ви проксі хотаба?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10520
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 14 сер, 2025 19:18
Investor_K написав: fox767676 написав:
прикиньте , я в facebook год назад прочитал милую слезливую историю как дяденька подобрал старого брошенного котика с улицы с фразой "нам,пенсионерам, надо держаться вместе"
А вечером в тот же день посмотрел "Хранители-2009", и там опять прозвучала эта фраза про пенсионеров!
И что-то она вспомнилась опять, прочитав предыдущие сообщения.
Ну один аскетичный, другой пенсионер "на максималках", но сюжет тот же, старый добрый вечный сюжет.
Как мило!
Натякаєте, що ви проксі хотаба?
Але це нормально, коли одна людина має різні обліківки? Це ж може привести до роздвоєння особистості
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10520
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|