За що ми любимо Інвестора_К?

Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 23:01

Да уж, жалкое зрелище
Мы заполнили короткие бесцветные ремарки Великим Смыслом,
а оказалось что за ними пустота, и отнюдь не чапаевская
fox767676
Повідомлень: 3966
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 23:10

  Investor_K написав:Шахтар сьогодні пройде Панатінавкос?

Поки дуже складно. І мені треба вже лягати спати, бо рано на роботу.
Прошу хотаба інформувати про перебіг плдій. Надобрані!
Investor_K
Повідомлень: 10522
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 23:21

Щось він розхвилювався. Орфографія попливла.
А не треба було шукати біди: питати думку про себе. 😅
Краще було б жити в солодкій омані :lol:
Повідомлень: 15922
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2470 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 23:49

Маленький мальчик пришел в стадион
Громко сказал : "Я - чемпион!!!"
долго пинали холодное тело
И НИКТО не вступился, ведь били ЗА ДЕЛО
fox767676
Повідомлень: 3966
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 00:05

  fox767676 написав:Маленький мальчик пришел в стадион
Громко сказал : "Я - чемпион!!!"
долго пинали холодное тело
И НИКТО не вступился, ведь били ЗА ДЕЛО


Символічно знаєш що? Ти ще на початку натякнув «чувак, епоха єпланів, які знімають бонуси с багатозначного мовчання, минула. Пора на стіл карти, розповісти про себе, щоб підкріпити кредит поваги.» (я не дослівно переказав)
А воно вийшло так, що чим більше він тут щебетав,,тим зрозуміліше окреслилася пустишка.
Ага, нарізка з мультяхи прям в десятку.
Повідомлень: 15922
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2470 раз.
 
