За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 23:01

Да уж, жалкое зрелище
Мы заполнили короткие бесцветные ремарки Великим Смыслом,
а оказалось что за ними пустота, и отнюдь не чапаевская
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 23:10

  Investor_K написав:Шахтар сьогодні пройде Панатінавкос?

Поки дуже складно. І мені треба вже лягати спати, бо рано на роботу.
Прошу хотаба інформувати про перебіг плдій. Надобрані!
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 23:21

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Щось він розхвилювався. Орфографія попливла.
А не треба було шукати біди: питати думку про себе. 😅
Краще було б жити в солодкій омані :lol:
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 23:49

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Маленький мальчик пришел в стадион
Громко сказал : "Я - чемпион!!!"
долго пинали холодное тело
И НИКТО не вступился, ведь били ЗА ДЕЛО
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 00:05

  fox767676 написав:Маленький мальчик пришел в стадион
Громко сказал : "Я - чемпион!!!"
долго пинали холодное тело
И НИКТО не вступился, ведь били ЗА ДЕЛО


Символічно знаєш що? Ти ще на початку натякнув «чувак, епоха ..., які знімають бонуси с багатозначного мовчання, минула. Пора на стіл карти, розповісти про себе, щоб підкріпити кредит поваги.» (я не дослівно переказав)
А воно вийшло так, що чим більше він тут щебетав,,тим зрозуміліше окреслилася пустишка.
Ага, нарізка з мультяхи прям в десятку.
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 00:27

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Цікаво що майже ніхто не відгукується на заклик автора
Почекаємо, може станеться якесь диво і знайдеться якийсь праведник що розплющить очі нам ,сліпцям, на духовну міць цього діда
а якщо ні, то К доведеться пережити запізнілий катарсис, дай б-г йому впоратися в його віці
був Лад,Старик, дай б-г їм здоров'я, навіть продіджі писав цікаві спогади про юність часів перебудови
А тут я духовного багажа, адекватного заявленому віку, не бачу, нажаль (((
лише суєту та марнославство
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 01:00

fox767676
А Лад и Старикан что умерли?
барабашов
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 01:16

барабашов як можно мертвим здоров'я бажати ?
Що це за"нова етика"?
Краще спробуйте вичавити з себе хоч 1-2 добрих слова у бік Інвестора К, бо він за крок від морального краху, можно сказати над прірвою
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 01:25

у тяжку годину випробуваннь кинули друга в біде
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 04:57

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Шахтар сьогодні пройде Панатінавкос?

Поки дуже складно. І мені треба вже лягати спати, бо рано на роботу.
Прошу хотаба інформувати про перебіг плдій. Надобрані!

Пролетіли. Це моя провина. Не треба було доручати лузеру таку справу. Він вміє тільки дружину до самогубства доводити. А робити успіх ні
Investor_K
