Да уж, жалкое зрелище
Мы заполнили короткие бесцветные ремарки Великим Смыслом,
а оказалось что за ними пустота, и отнюдь не чапаевская
Додано: Чет 14 сер, 2025 23:01
Додано: Чет 14 сер, 2025 23:10
Додано: Чет 14 сер, 2025 23:21
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Щось він розхвилювався. Орфографія попливла.
А не треба було шукати біди: питати думку про себе. 😅
Краще було б жити в солодкій омані
Додано: Чет 14 сер, 2025 23:49
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Маленький мальчик пришел в стадион
Громко сказал : "Я - чемпион!!!"
долго пинали холодное тело
И НИКТО не вступился, ведь били ЗА ДЕЛО
Додано: П'ят 15 сер, 2025 00:05
Символічно знаєш що? Ти ще на початку натякнув «чувак, епоха ..., які знімають бонуси с багатозначного мовчання, минула. Пора на стіл карти, розповісти про себе, щоб підкріпити кредит поваги.» (я не дослівно переказав)
А воно вийшло так, що чим більше він тут щебетав,,тим зрозуміліше окреслилася пустишка.
Ага, нарізка з мультяхи прям в десятку.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 00:27
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Цікаво що майже ніхто не відгукується на заклик автора
Почекаємо, може станеться якесь диво і знайдеться якийсь праведник що розплющить очі нам ,сліпцям, на духовну міць цього діда
а якщо ні, то К доведеться пережити запізнілий катарсис, дай б-г йому впоратися в його віці
був Лад,Старик, дай б-г їм здоров'я, навіть продіджі писав цікаві спогади про юність часів перебудови
А тут я духовного багажа, адекватного заявленому віку, не бачу, нажаль (((
лише суєту та марнославство
Додано: П'ят 15 сер, 2025 01:16
барабашов як можно мертвим здоров'я бажати ?
Що це за"нова етика"?
Краще спробуйте вичавити з себе хоч 1-2 добрих слова у бік Інвестора К, бо він за крок від морального краху, можно сказати над прірвою
Додано: П'ят 15 сер, 2025 04:57
Пролетіли. Це моя провина. Не треба було доручати лузеру таку справу. Він вміє тільки дружину до самогубства доводити. А робити успіх ні
