За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Суб 16 сер, 2025 10:07
Протік дід
Hotab
Додано: Суб 16 сер, 2025 10:42
Да уж, не Сенека
fox767676
Додано: Суб 16 сер, 2025 16:10
давайте без оцих сантиментів та поцілунків моєі правоі руки.
Кому на Трої недалеко глянути.. Там під кінотеатром Флоренція лежить обсцятий дід, якого облизують собаки?
Hotab
Додано: Суб 16 сер, 2025 16:25
Hotab написав:
давайте без оцих сантиментів та поцілунків моєі правоі руки.
Кому на Трої недалеко глянути.. Там під кінотеатром Флоренція лежить обсцятий дід, якого облизують собаки?
Подивився. Діда не побачив. Все чисто та культурно. Це ж Троєщина!
Investor_K
Додано: Суб 16 сер, 2025 17:56
Хотабе, ви у Києві вже не один рік. Саме в Києві а не іншому місті.
Напишіть плз, чим вам подобається наша столиця?
Investor_K
Додано: Суб 16 сер, 2025 19:16
Investor_K написав: Hotab написав:
давайте без оцих сантиментів та поцілунків моєі правоі руки.
Кому на Трої недалеко глянути.. Там під кінотеатром Флоренція лежить обсцятий дід, якого облизують собаки?
Подивився. Діда не побачив. Все чисто та культурно. Це ж Троєщина!
чого Хотаба
не запрошуєте, щоб він особисто переконався, як молодики з Троєщини гостинно зустрічають гостей? та й дідусі теж
Shaman
Додано: Суб 16 сер, 2025 20:02
Shaman написав:
чого Хотаба
не запрошуєте, щоб він особисто переконався, як молодики з Троєщини гостинно зустрічають гостей? та й дідусі теж
Хотаб наголошував, що не любить Троєщину, тому на шляху до їм. Шопена .
Hotab
Додано: Суб 16 сер, 2025 20:09
Hotab написав: Shaman написав:
чого Хотаба
не запрошуєте, щоб він особисто переконався, як молодики з Троєщини гостинно зустрічають гостей? та й дідусі теж
Хотаб наголошував, що не любить Троєщину, тому на шляху до їм. Шопена .
Бажаю не долетіти до пункту призначення. Це так романтично. Нехай застрягне кабінка туалету і вас заідти визволять латиноси після того як літак полетить
Investor_K
