За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 10:07

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Протік дід
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 10:42

Да уж, не Сенека
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 16:10

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

давайте без оцих сантиментів та поцілунків моєі правоі руки.


Кому на Трої недалеко глянути.. Там під кінотеатром Флоренція лежить обсцятий дід, якого облизують собаки?
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 16:25

  Hotab написав:
давайте без оцих сантиментів та поцілунків моєі правоі руки.


Кому на Трої недалеко глянути.. Там під кінотеатром Флоренція лежить обсцятий дід, якого облизують собаки?

Подивився. Діда не побачив. Все чисто та культурно. Це ж Троєщина!
Investor_K
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 17:56

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Хотабе, ви у Києві вже не один рік. Саме в Києві а не іншому місті.
Напишіть плз, чим вам подобається наша столиця?
Investor_K
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 19:16

  Investor_K написав:
  Hotab написав:
давайте без оцих сантиментів та поцілунків моєі правоі руки.

Кому на Трої недалеко глянути.. Там під кінотеатром Флоренція лежить обсцятий дід, якого облизують собаки?

Подивився. Діда не побачив. Все чисто та культурно. Це ж Троєщина!

чого Хотаба не запрошуєте, щоб він особисто переконався, як молодики з Троєщини гостинно зустрічають гостей? та й дідусі теж :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:02

  Shaman написав:
чого Хотаба не запрошуєте, щоб він особисто переконався, як молодики з Троєщини гостинно зустрічають гостей? та й дідусі теж :lol:

Хотаб наголошував, що не любить Троєщину, тому на шляху до їм. Шопена .
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:09

  Hotab написав:
  Shaman написав:
чого Хотаба не запрошуєте, щоб він особисто переконався, як молодики з Троєщини гостинно зустрічають гостей? та й дідусі теж :lol:

Хотаб наголошував, що не любить Троєщину, тому на шляху до їм. Шопена .

Бажаю не долетіти до пункту призначення. Це так романтично. Нехай застрягне кабінка туалету і вас заідти визволять латиноси після того як літак полетить
Investor_K
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 22:03

  Investor_K написав:Хотабе, ви у Києві вже не один рік. Саме в Києві а не іншому місті.
Напишіть плз, чим вам подобається наша столиця?

Я не нетого ВУСа, і не киянин.
Але мені подобається все шо поряд з метро Арсенальна
Vadim_
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 22:31

Мені дуже подобаються парк Наталка та острів Оболонський.
Investor_K
