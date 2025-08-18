Майже всі у могилах. Померли з різних причин. Пропоную сходити на той світ і перевірте
Додано: Пон 18 сер, 2025 09:16
Додано: Пон 18 сер, 2025 09:26
Я зараз на прекрасному сніданку в готелі Vienna House, де крім всього іншого просто чудові шампіньйони в якомусь чудернацькому соусі. На апетитні десерти нема вже місця, та і користі там небагато.
Ввечері мене очікує А330-200 на Доху.
Я за цей світ буду чіплятись зубами і пазурами, відправляючи на «той» різноманітних інцесторів, з «К» і без. Навіть якщо вони і не відповідають міфу про 79 років, а є лише 39, їм вже досить . Користі від них на цьому світу нема, псують лише повітря, в кооперації з маргінальними алкоголіками і недонавченими охоронцями складів з мороженою рибою несуть якусь дічь про інцести, зґвалтування та подібні речі, які в головах тих, хто позиціонує себе інтелектуальним і інтелігентним дідом в принципі знаходитись не може.
Тому такі сухі гілки , нездатні до bear fruit треба обпилювати. Можна і спалювати в горнилі війни, може яка користь вийде хоч по фіналочці.
Додано: Пон 18 сер, 2025 10:17
Доха це точно не кінцева. Далі - Папуасіія
Додано: Пон 18 сер, 2025 10:21
Наразі пріоритетне питання - результат зустрічі у Вашингтоні і вплив на результат війни.
Додано: Пон 18 сер, 2025 10:22
Кінцева у нас у всіх одна, і ти вже поряд з нею
Ваш кеп.
Якщо при промові банальних речей з утаємниченим хлєбалом протирати окуляри, слова починають важити втричі більше.,
Додано: Пон 18 сер, 2025 12:06
Всього 100 дол /тиждень коштує ваше бажання.
Додано: Пон 18 сер, 2025 12:25
