За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 20:55

  Investor_K написав:От бачите,хотабе. Попали у незвичну ситуацію і до кого звернулися по допомогу? До друга. До мене.

Якщо буде якась проблема в Африкансських степах - пишіть. Ми ж з вами друзі.
Investor_K
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 01:14

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Я канеш здогадувався що у мене є такий друг, але думав то Долярек підкаже.. він теж друг
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 11:30

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Який же я все таки інтелігентна людина!
Investor_K
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 13:56

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  барабашов написав:не забывай


У цій гілці прошу на Ви. Ми ж культурні люди.
Investor_K
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 15:50

  Hotab написав:Investor_K , вам має бути совісно.
Ви організовуєте групове фекалометання, але страждає лише юродивий 8-класник.. Ви не відчуваєте своєї відповідальності за тих, кого приручили? Він же не розумієте, що робить…

Ви знаєте що робити з оцим?? Ви до дітей літали багатими авіакомпаніями? А то я вперше оце бачу.

Зображення

Шановний хотаба,
Як на мене, у вас коротенькі та товстенькі кінцівки. У мене в 79 років кулак та ладонь у 2 рази більше. Я регулярно тренуюсь кистьовим еспандером. Ви не плануєте покращити своі фізичні дані?
Investor_K
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 19:20

Фізична форма

Шановні друзі!
Як ви підтримуєте свою фізичну форму?
Чи усі такі ж кволі як мій друг?
Investor_K
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 19:57

І вазелін вам ще треба заслужити !

Investor_K
у вас коротенькі та товстенькі кінцівки.


Побачимо що ви після дружнього фістінгу скажете
У мене в 79 років


Мені у вашому віці було вже 85
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 20:32

  Investor_K написав:Шановні друзі!
Як ви підтримуєте свою фізичну форму?
Чи усі такі ж кволі як мій друг?

Турник штанга и брусья
И главное побольше об этом пи….ть!!!!
барабашов
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 20:35

  барабашов написав:
  Investor_K написав:Шановні друзі!
Як ви підтримуєте свою фізичну форму?
Чи усі такі ж кволі як мій друг?

Турник штанга и брусья
И главное побольше об этом пи….ть!!!!

ІнцесторК хоче щоб штанга була товста.
