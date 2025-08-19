|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 19 сер, 2025 21:47
А как же два деда трамповских годов, что только и живут спортом и спортзалом - Арни и Слай? Они ж однокашники пана Панды. А как файно выглядят и даже под себя не ходят и узнают однокашника с Трои.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5302
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 361 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 19 сер, 2025 21:51
Сибарит написав: Investor_K написав:
Як ви підтримуєте свою фізичну форму?
Пишу на форуме. Отлично тренирует пальцы 😁
ЗЫ Здоровому спорт не нужен, а больному вреден
І да, і ні. Ще важлмвий аспект харчування. Істи здорову іжу - дороговастенько . Маю на увазі лрганічну, кошерну та халяльну іжу. А без цього до 100-120 років складно прожити
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10559
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 19 сер, 2025 22:14
Investor_K написав: Сибарит написав: Investor_K написав:
Як ви підтримуєте свою фізичну форму?
Пишу на форуме. Отлично тренирует пальцы 😁
ЗЫ Здоровому спорт не нужен, а больному вреден
І да, і ні. Ще важлмвий аспект харчування. Істи здорову іжу - дороговастенько . Маю на увазі лрганічну, кошерну та халяльну іжу. А без цього до 100-120 років складно прожити
тобто ви хочете, щоб їжа була й кошерна, й халяльна? це ви себе на добрячий шпагат садите
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9450
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1640 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Вів 19 сер, 2025 22:37
Hotab написав:
ІнцесторК хоче щоб
Ти, навіть, спецом нік коверкаєш - видно, що тобі ця тема близька
Зближуватись з близькими...
Що там твоя дочка - ще ходить до психолога, щоб забути твої п'яні виходки?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8469
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 1007 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Вів 19 сер, 2025 22:54
Найцікавіша тема
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9604
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1882 раз.
- Подякували: 2345 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Вів 19 сер, 2025 22:56
UA написав:
Найцікавіша тема
Це про інцестопригоди гвінтокрильника у общазі Херсону?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5302
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 361 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 19 сер, 2025 23:40
Investor_K написав:
І да, і ні. Ще важлмвий аспект харчування. Істи здорову іжу - дороговастенько . Маю на увазі лрганічну, кошерну та халяльну іжу. А без цього до 100-120 років складно прожити
Чета пенсионеров попала в рай. Солнышко, птички поют, красота, сердце радуется. Тут супруг как даст своей жене подзатыльник.
- За что?
- Если бы не твоя диета на каше, мы бы тут уже год жили!
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8709
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6470 раз.
- Подякували: 21617 раз.
-
-
Профіль
-
-
132
82
38
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|