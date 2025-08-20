RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 18:53

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

А я б і далі працював охоронцем в маркеті. Але мені натякнули, що до 80 і все.
Може є сенс перейти охоронцем в дитячий садок? В державних організаціях же немає ейджизму. Бо найближчі 50 років без роботи і турюот -це занадто. Я не для того кучу грошей трачу на ЗОЖ, щоб страждати від життя!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10567
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 19:04

fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4062
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 19:11

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Хотабе, поясніть це ролик для тих, хто не розуіє
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10567
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 19:16

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:І да, і ні. Ще важлмвий аспект харчування. Істи здорову іжу - дороговастенько . Маю на увазі лрганічну, кошерну та халяльну іжу. А без цього до 100-120 років складно прожити

Чета пенсионеров попала в рай. Солнышко, птички поют, красота, сердце радуется. Тут супруг как даст своей жене подзатыльник.
- За что?
- Если бы не твоя диета на каше, мы бы тут уже год жили!

Анекдот з реального життя. Вчора один здоровань замовляв шаурму зі словами «Мені мяса побільше, але так, щоб ціна була подешевше». За слово «дешевше» без мого дозволу я хотів йому зарядити у ніс (у мене відточений прямий удар). Але там був такий бик, що я одразу пригадав те, що я культурна людина та внтеллігент
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10567
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 19:17

  Investor_K написав:
  Сибарит написав:
  Investor_K написав:І да, і ні. Ще важлмвий аспект харчування. Істи здорову іжу - дороговастенько . Маю на увазі лрганічну, кошерну та халяльну іжу. А без цього до 100-120 років складно прожити

Чета пенсионеров попала в рай. Солнышко, птички поют, красота, сердце радуется. Тут супруг как даст своей жене подзатыльник.
- За что?
- Если бы не твоя диета на каше, мы бы тут уже год жили!

Анекдот з реального життя. Вчора один здоровань замовляв шаурму зі словами «Мені мяса побільше, але так, щоб ціна була подешевше». За слово «дешевше» без мого дозволу я хотів йому зарядити у ніс (у мене відточений прямий удар). Але там був такий бик, що я одразу пригадав те, що я культурна людина та інтелігент
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10567
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 26272829
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1366)
20.08.2025 19:44
Ринок ОВДП (9565)
20.08.2025 19:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.