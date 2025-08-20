|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Сер 20 сер, 2025 18:53
А я б і далі працював охоронцем в маркеті. Але мені натякнули, що до 80 і все.
Може є сенс перейти охоронцем в дитячий садок? В державних організаціях же немає ейджизму. Бо найближчі 50 років без роботи і турюот -це занадто. Я не для того кучу грошей трачу на ЗОЖ, щоб страждати від життя!
Investor_K
Додано: Сер 20 сер, 2025 19:04
fox767676
Додано: Сер 20 сер, 2025 19:11
Хотабе, поясніть це ролик для тих, хто не розуіє
Investor_K
Додано: Сер 20 сер, 2025 19:16
Сибарит написав: Investor_K написав:
І да, і ні. Ще важлмвий аспект харчування. Істи здорову іжу - дороговастенько . Маю на увазі лрганічну, кошерну та халяльну іжу. А без цього до 100-120 років складно прожити
Чета пенсионеров попала в рай. Солнышко, птички поют, красота, сердце радуется. Тут супруг как даст своей жене подзатыльник.
- За что?
- Если бы не твоя диета на каше, мы бы тут уже год жили!
Анекдот з реального життя. Вчора один здоровань замовляв шаурму зі словами «Мені мяса побільше, але так, щоб ціна була подешевше». За слово «дешевше» без мого дозволу я хотів йому зарядити у ніс (у мене відточений прямий удар). Але там був такий бик, що я одразу пригадав те, що я культурна людина та внтеллігент
Investor_K
Додано: Сер 20 сер, 2025 19:17
Анекдот з реального життя. Вчора один здоровань замовляв шаурму зі словами «Мені мяса побільше, але так, щоб ціна була подешевше». За слово «дешевше» без мого дозволу я хотів йому зарядити у ніс (у мене відточений прямий удар). Але там був такий бик, що я одразу пригадав те, що я культурна людина та інтелігент
Investor_K
Hotab
Додано: Сер 20 сер, 2025 22:50
Петросян конца 80х когда он еще работал с авторами уровня Задоронова или Альтова это совсем не тот метафизический Петросян с середины 90х перешедший на семейный подряд со степанченко. Не надо жадничать и халтурить
fox767676
