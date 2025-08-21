|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 20 сер, 2025 23:35
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Знову не дають старому відпочити
Додано: Сер 20 сер, 2025 23:41
Додано: Чет 21 сер, 2025 09:18
Йога
Чи практикує хто йогу? Бо фізичні вправи вже важкувато, а підтримувати організм протчгом наступних 50 років якось треба…
Додано: Чет 21 сер, 2025 10:38
Додано: Чет 21 сер, 2025 17:28
Напишу вірша
Пальці (кінцівки) з дефектами мого друга стали вже мемом на форумі у різних гілках. То я сьогодні на нічній зміни накидаю. Вірш. Завтра зрання викладу
Додано: Чет 21 сер, 2025 19:44
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Викладу згодом проект для пророзицій щодо удосконалення
