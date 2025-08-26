|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Суб 23 сер, 2025 22:21
fox767676 написав: Investor_K написав: fox767676 написав:Investor_K
а ти - арестович
Хотабе, на понеділок має бути відео з піснею. Нагадую. Якщо не буде-піймаю під Кампусом і примушу рифм на музику покласти
троєщинському арестовичу навіть тітки з собесу не посміхнуться, не те що 2-3 добрих слова проспівають
спіймати ти можеш максимум тарганів на кухні
Кстати, про тараканов
масква 1993, дом приличный , годов сталинских, рядом с ВДНХ, тараканы за ночь сьедали морковку оставленную на столе, травил- бесполезно , приходили от соседей, какая вонь и залазили во всю технику , фуууу...какая вонь
Днепр,2002-2014, дом жск таксист , таких огромных(сантиметра четыре в длину и полтора в ширину и вид не как у прусаков) тараканов я ранее не видел в жизни
-
-
-
Додано: Суб 23 сер, 2025 23:04
Investor_K написав:
Поясніть плз значення терміну «духовне банкрутство». Я такого терміну на Троєщині ще ніколи не чув
Если банкротство - это освобождение от обязательств перед кредиторами, резонно предположить, что духовное банкротство - это освобождение от моральных обязательств.
-
-
-
Додано: Суб 23 сер, 2025 23:14
Vadim_
это где у нас ЖСК Таксист? Уж не на Западном?
-
Додано: Нед 24 сер, 2025 00:21
Мало того что арестович, так он еще и наполеон из 6ой палаты
-
Додано: Нед 24 сер, 2025 07:33
З Днем Незалежності України!💙💛
-
Додано: Пон 25 сер, 2025 07:07
Не заспівав соловейко
-
Додано: Вів 26 сер, 2025 06:22
Investor_K написав:
Чи практикує хто йогу? Бо фізичні вправи вже важкувато, а підтримувати організм протчгом наступних 50 років якось треба…
Прихильник ЗОЖ.
Сам дотримуюсь та й іншим раджу
-
Додано: Вів 26 сер, 2025 06:54
Год назад был страшный налёт на энергетику
Свет давали на два часа, а семь его не было, рубиои по три-четыре группы сразу.
Но благодаря нашему деду-Панде,что договорился с вечно пьяными таёжными родственниками(привёз им траву с гималаев и чуйки и укурил их наглухо на годы) мы спасены и со светом.
Слава деду!
Слава инвестициям!
Слава святой троещинской земле!
-
Додано: Вів 26 сер, 2025 08:52
барабашов написав:
Год назад был страшный налёт на энергетику
Свет давали на два часа, а семь его не было, рубиои по три-четыре группы сразу.
Но благодаря нашему деду-Панде,что договорился с вечно пьяными таёжными родственниками(привёз им траву с гималаев и чуйки и укурил их наглухо на годы) мы спасены и со светом.
Слава деду!
Слава инвестициям!
Слава святой троещинской земле!
Щось я такого не памʼятаю. Мабуть, забув, бо деменція.
-
