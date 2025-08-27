Яка справжня мета такого рішення?
Версія, що поідуть, легально повчаться і попрацюють, а потім повернуться з європейськими підходами - красива, але якась непереконлива
Додано: Сер 27 сер, 2025 18:47
Дозвіл на виізд чоловікам 22-
