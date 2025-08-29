Вже прям бачу нові заголовки на «оранжевому ютубі»:
«долярека заманили ведмедиком»
«долярек і волохатий валік»
«львівський 8-класник у діда в Києві»
😅
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 10:13
Вже прям бачу нові заголовки на «оранжевому ютубі»:
«долярека заманили ведмедиком»
«долярек і волохатий валік»
«львівський 8-класник у діда в Києві»
😅
Додано: П'ят 29 сер, 2025 11:08
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: П'ят 29 сер, 2025 11:14
Додано: П'ят 29 сер, 2025 11:34
Хотабе
Який у вас зріст та вага?
Додано: П'ят 29 сер, 2025 12:22
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: П'ят 29 сер, 2025 13:48
|