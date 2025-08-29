RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 10:13

Вже прям бачу нові заголовки на «оранжевому ютубі»:
«долярека заманили ведмедиком»
«долярек і волохатий валік»
«львівський 8-класник у діда в Києві»
😅
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 11:08

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Hotab написав:Вже прям бачу нові заголовки на «оранжевому ютубі»:
«долярека заманили ведмедиком»

Вже прям бачу нові заголовки на «оранжевому ютубі»:
«пригоди хобота у Найробі»
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 11:14

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Вже прям бачу нові заголовки на «оранжевому ютубі»:
«долярека заманили ведмедиком»

Вже прям бачу нові заголовки на «оранжевому ютубі»:
«пригоди хобота у Найробі»

Уявляєш що я з троєщинським дідом зроблю після таких пригод?) 😅
Нова хвиля в твоє статеве життя 😅
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 11:34

Хотабе

Який у вас зріст та вага?
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 12:22

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Hotab написав:Уявляєш що я з троєщинським дідом зроблю після таких пригод?) 😅


Заміж підеш
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 13:48

  Investor_K написав:Який у вас зріст та вага?

Десь 165см на 65кг
Хотаб дуже сильний але дуже легкий
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 14:26

  UA написав:
  Investor_K написав:Який у вас зріст та вага?

Десь 165см на 65кг
Хотаб дуже сильний але дуже легкий

Куплю йому весіль сукню. Для візиту на Троєщину
Форум:
