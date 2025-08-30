|
За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 30 сер, 2025 09:27
[Щоразу коли наш переляканий з закритими особистим повідомленнями алкоголік пише подібні речі, я згадую анекдот:
Біжить заєц по лісу і кричить
- вовки сволочі!! Вовки сволочі!
Його ведмідь зустрічає:
- Заяц, постидись , у тебе що молоко на губах не обсохло
- То не молоко, то вовки-сволочі!!
Hotab
Повідомлень: 16043
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2475 раз.
4
4
2
Додано: Суб 30 сер, 2025 10:07
Це все цікаво. Але питання відкрите.
Хто буде співати пісні на честь великого Інвестора?
Investor_K
Повідомлень: 10642
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
Додано: Суб 30 сер, 2025 10:08
Мені ж треба не просто взяти участь у виборах народного депутата, а отримати перемогу!!!
Investor_K
Повідомлень: 10642
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
Додано: Суб 30 сер, 2025 10:16
Vadim_ написав: Investor_K написав: Shaman написав:
ви тут стільки приділяєте уваги Троєщині. пропоную обрати гімн
Я планував, щоб хотаб з цією піснею ходив по вагонам метро з моім фото під час виборів. Але той щось ніяк ще не може заспівати. Як його примусити?
Нажвль хотаб -хуйло
Вадиме, Ви заспіваєте?
Investor_K
Повідомлень: 10642
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
Додано: Суб 30 сер, 2025 10:17
Investor_K написав:
Мені ж треба не просто взяти участь у виборах народного депутата, а отримати перемогу!!!
Втратив дід сноровку.
Пʼяний Вадік , відомий співак після стакана, сам заглянув, але дід нагадує героя Миронова в «діамантовій руці» посеред води питаючи про допомогу.
Hotab
Повідомлень: 16043
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2475 раз.
4
4
2
Додано: Суб 30 сер, 2025 10:26
Hotab написав:
Щоразу коли наш переляканий з закритими особистим повідомленнями алкоголікх
моя робота
але я здивований як він тоді швидко зооріентувався в налаштуваннях
є ще якісь нейрони у макітрі
fox767676
Повідомлень: 4129
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
Додано: Суб 30 сер, 2025 10:39
fox767676 написав: Hotab написав:
Щоразу коли наш переляканий з закритими особистим повідомленнями алкоголікх
моя робота
але я здивований як він тоді швидко зооріентувався в налаштуваннях
є ще якісь нейрони у макітрі
Я йому також пропонував в Дніпрі показати документи про безпосередню участь за всі роки з 2014 по 2023, він відповів уклончіво «мені страшно, я усцявся». Пізніше я побачив , що кнопку «особисті» він всковиряв
Hotab
Повідомлень: 16043
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2475 раз.
4
4
2
