Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 11:34
Хотабе
Який у вас зріст та вага?
Додано: П'ят 29 сер, 2025 20:24
Що купити в Найробі?
Одяг. Згідно інфо сайту numbeo
Додано: Суб 30 сер, 2025 07:47
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
ви тут стільки приділяєте уваги Троєщині. пропоную обрати гімн
Додано: Суб 30 сер, 2025 09:15
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Ось чому у інцестора нема нічого святого
Додано: Суб 30 сер, 2025 10:07
Це все цікаво. Але питання відкрите.
Хто буде співати пісні на честь великого Інвестора?
Додано: Суб 30 сер, 2025 10:08
Мені ж треба не просто взяти участь у виборах народного депутата, а отримати перемогу!!!
Додано: Суб 30 сер, 2025 11:18
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Вадиме.
У цій ситуації ваше мовчання грає проти вас. Або напишіть, або заспівайте
Додано: Суб 30 сер, 2025 15:01
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
8-класник зі Львова поїхав до діда на Трою, на борщик
Додано: Суб 30 сер, 2025 16:06
Модаратор
Для чого Ви видаляєте повідмлення?
Якщо вже так, то надайте мені таку функцію.
Я розумію стратегію розвитку гілки і буду робити це з розумінням стратегічних цілей
