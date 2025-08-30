|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Суб 30 сер, 2025 16:13
Я до речі просив перейменувати тему на За що мм цінуємо…
Investor_K
Повідомлень: 10640
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Додано: Суб 30 сер, 2025 16:23
Investor_K написав:
Я до речі просив перейменувати тему на За що мм цінуємо…
Залюбили? 😁
Сибарит
Додано: Суб 30 сер, 2025 16:27
Сибарит написав: Investor_K написав:
Я до речі просив перейменувати тему на За що мм цінуємо…
Залюбили? 😁
Більше цінують
Investor_K
Повідомлень: 10640
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Додано: Суб 30 сер, 2025 17:00
Investor_K написав:
Я до речі просив перейменувати тему на За що мм цінуємо…
Це також сприятиме досягненню коротко-, середньо- та довготривалих стратегічних цілей розвитку гілки
Investor_K
Повідомлень: 10640
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Додано: Суб 30 сер, 2025 17:47
Investor_K написав:
Для чого Ви видаляєте повідмлення?
Якщо вже так, то надайте мені таку функцію.
Я розумію стратегію розвитку гілки і буду робити це з розумінням стратегічних цілей
Нормально я модерую, припини оце
Hotab
Повідомлень: 16049
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2475 раз.
