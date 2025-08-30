|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 30 сер, 2025 16:23
Додано: Суб 30 сер, 2025 16:27
Додано: Суб 30 сер, 2025 17:00
Додано: Суб 30 сер, 2025 17:47
Додано: Суб 30 сер, 2025 20:00
Ваша участь у гілці не має жодноі цінності. Лише негатив та лайки. Причому майже з усіма дописувачами. Із за вас вже сотні постів були видалені та десятки тисяч переглядів втрачено. Для чого робите таку недобру справу?
Додано: Суб 30 сер, 2025 20:11
Investor_K
В «плані створення Всесвіту» нема жодного допису на кшалт «Зробити щасливим діда Інцестора». Тому я не стараюсь в цьому напрямку.
Фокс каже що це неправда.
Додано: Суб 30 сер, 2025 21:25
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Чому ви пишете образи інтелігентній людині похилого віку?
Додано: Суб 30 сер, 2025 21:30
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|