тема танця вогняної панди (не слизького пінгвіна) розкрита з 0:55 до +30
Додано: Чет 04 вер, 2025 09:31
це все гриби
Додано: Чет 04 вер, 2025 12:38
150 років
Які є думки щодо можливої тривалості життя до 150 років?
Додано: Чет 04 вер, 2025 12:50
Можна продовжити вам життя.
Додано: Чет 04 вер, 2025 12:53
Додано: Чет 04 вер, 2025 13:10
Якщо прожити ще 70 років, то потім точна винайдуть пігулки для безсмертя. І тоді хотаб буде цілу вічність читати моі геніальні дописи.
Додано: Чет 04 вер, 2025 13:25
а хотабу африканські салямі
Додано: Чет 04 вер, 2025 13:40
Мух, тут дівки чорнобриві навіть тобі б дали. Десь за 50-100 дол. Бо мені за 20 пропонують, але ж ти сам розумієш.. Де ти, а де я.
Але я ж ж̶а̶д̶н̶и̶й̶ тільки по любві.
