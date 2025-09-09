|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 07 вер, 2025 06:07
Це ж скільки грошей було витрачено, щоб зіпсувати мій сон?
Додано: Пон 08 вер, 2025 09:54
Класний жарт особисто створений
Під час доїння корови ій необхідно пояснювати, що це робиться не заради отримання молока, а заради любові.
кожній корові приємно чути про любов.
Додано: Вів 09 вер, 2025 05:11
Великий Інвестор Митець та Творець
Додано: Вів 09 вер, 2025 09:26
Додано: Вів 09 вер, 2025 10:46
В совхозе идет искусственное осеменение коров. Ветеринар со специальным шприцем и банкой спермы не спеша обходит стадо. Окончив процесс, он садится в свой "Москвич", а тронуться не может.
Коровы плотным кольцом окружили машину. Он сигналит — никакой реакции.
Тогда он опускает боковое стекло и кричит:
— Эй, вы, пошли вон отсюда!
И тут одна из коров с большими грустными глазами просовывает в окошко голову и печально произносит:
— А поцеловать?..
Додано: Вів 09 вер, 2025 11:14
Додано: Вів 09 вер, 2025 11:23
