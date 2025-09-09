RSS
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 03:49

Знову не дають старому поспати
Investor_K
Повідомлень: 10692
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 06:07

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Це ж скільки грошей було витрачено, щоб зіпсувати мій сон?
Investor_K
Повідомлень: 10692
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 09:54

Класний жарт особисто створений

Під час доїння корови ій необхідно пояснювати, що це робиться не заради отримання молока, а заради любові.
кожній корові приємно чути про любов.
Investor_K
Повідомлень: 10692
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 05:11

Великий Інвестор Митець та Творець

  Investor_K написав:Під час доїння корови ій необхідно пояснювати, що це робиться не заради отримання молока, а заради любові.
кожній корові приємно чути про любов.
Investor_K
Повідомлень: 10692
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 09:26

  Investor_K написав:Великий Інвестор Митець та Творець

починаю за Вас турбуватися - у Вас Его не лусне?.. :lol:
Shaman
Повідомлень: 9715
З нами з: 29.09.19
Подякував: 778 раз.
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 10:46

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Investor_K написав:кожній корові приємно чути про любов.

В совхозе идет искусственное осеменение коров. Ветеринар со специальным шприцем и банкой спермы не спеша обходит стадо. Окончив процесс, он садится в свой "Москвич", а тронуться не может.
Коровы плотным кольцом окружили машину. Он сигналит — никакой реакции.
Тогда он опускает боковое стекло и кричит:
— Эй, вы, пошли вон отсюда!
И тут одна из коров с большими грустными глазами просовывает в окошко голову и печально произносит:
— А поцеловать?..
Сибарит
Повідомлень: 8792
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6476 раз.
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 11:14

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Великий Інвестор Митець та Творець

починаю за Вас турбуватися - у Вас Его не лусне?.. :lol:

Так, власне, а чому воно має луснути?
Investor_K
Повідомлень: 10692
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 11:23

  Investor_K написав:
  Shaman написав:
  Investor_K написав:Великий Інвестор Митець та Творець

починаю за Вас турбуватися - у Вас Его не лусне?.. :lol:

Так, власне, а чому воно має луснути?

бо все має свої межі, окрім людської дурості 8)
Shaman
Повідомлень: 9715
З нами з: 29.09.19
Подякував: 778 раз.
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 11:59

Межі

А як бути з математичним проміжком від мінус до плюс нескінченності? Де тут межі?
(-∞; +∞)
Я у школі гарно навчався. Ниже 3 оцінки не було
Investor_K
Повідомлень: 10692
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 12:05

  Investor_K написав:А як бути з математичним проміжком від мінус до плюс нескінченності? Де тут межі?
(-∞; +∞)
Я у школі гарно навчався. Ниже 3 оцінки не було

математика цікава річ, там багато цікавинок. вони навіть корень з -1 видобувають. а от на нуль поділити не можуть :(
Shaman
Повідомлень: 9715
З нами з: 29.09.19
Подякував: 778 раз.
