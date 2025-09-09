RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 14:06

  Shaman написав:
  Investor_K написав:А як бути з математичним проміжком від мінус до плюс нескінченності? Де тут межі?
(-∞; +∞)
Я у школі гарно навчався. Ниже 3 оцінки не було

математика цікава річ, там багато цікавинок. вони навіть корень з -1 видобувають. а от на нуль поділити не можуть :(

Предел таланта при приближении к Великому Инвестору равен бесконечности
Востаннє редагувалось Investor_K в Вів 09 вер, 2025 14:08, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10694
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 14:07

  Shaman написав:
  Investor_K написав:А як бути з математичним проміжком від мінус до плюс нескінченності? Де тут межі?
(-∞; +∞)
Я у школі гарно навчався. Ниже 3 оцінки не було

математика цікава річ, там багато цікавинок. вони навіть корень з -1 видобувають. а от на нуль поділити не можуть :(

Это калькуляторы не могут.
Математики переходят к пределу и получают бесконечность :D
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8796
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6476 раз.
Подякували: 21640 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 14:09

  Сибарит написав:
  Shaman написав:
  Investor_K написав:А як бути з математичним проміжком від мінус до плюс нескінченності? Де тут межі?
(-∞; +∞)
Я у школі гарно навчався. Ниже 3 оцінки не було

математика цікава річ, там багато цікавинок. вони навіть корень з -1 видобувають. а от на нуль поділити не можуть :(

Это калькуляторы не могут.
Математики переходят к пределу и получают бесконечность :D

Золоті слова. Золота Ви людина, шановний Сибаріте. Тому й слова у Вас золоті
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10694
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 14:54

  Investor_K написав:
  Сибарит написав:
  Shaman написав:математика цікава річ, там багато цікавинок. вони навіть корень з -1 видобувають. а от на нуль поділити не можуть :(

Это калькуляторы не могут.
Математики переходят к пределу и получают бесконечность :D

Золоті слова. Золота Ви людина, шановний Сибаріте. Тому й слова у Вас золоті

я так розумію цитата звідси :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9730
З нами з: 29.09.19
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 15:46

Вони у мене стиряли. Бо я іі ще у 70-і роки забув запатентувати
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10694
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 39404142
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Investor_K і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.