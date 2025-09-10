RSS
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 21:46

Investor_K
Если бы ходьба продлевала жизнь, почтальоны жили бы вечно (с)
Сибарит
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8810
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6476 раз.
Подякували: 21642 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 21:51

  Сибарит написав:Investor_K
Если бы ходьба продлевала жизнь, почтальоны жили бы вечно (с)

Маєте на увазі Пєчкіна?
Здається, іх вже не існує
Investor_K
Повідомлень: 10704
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 21:54

  Сибарит написав:Investor_K
Если бы ходьба продлевала жизнь, почтальоны жили бы вечно (с)

А евреи бы ходили на работу пешком
барабашов
Повідомлень: 5353
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 21:55

  Investor_K написав:
  У віці 40+ чоловікам Великий Інвестор рекомендує:
- Плавання
- Ходьба
- Фізичне навантаження (віджимання, планка) помірковані.
Також можна ще щось трохи на кшалт еспандерів. Але відчувати своє тіло і без фанатизму.
Хто цього дотримуватися - до 80 років буде бодрячком.

У віці 40+ чоловікам Великий Інвестор рекомендує:
- Плавання
- Ходьба
- Фізичне навантаження (віджимання, планка) помірковані.
Також можна ще щось трохи на кшалт еспандерів. Але відчувати своє тіло і без фанатизму.
Хто цього дотримуватися - до 80 років буде бодрячком.

А гири по 32кг где в списке?
барабашов
Повідомлень: 5353
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 21:57

  Investor_K написав:
  Сибарит написав:Investor_K
Если бы ходьба продлевала жизнь, почтальоны жили бы вечно (с)

Маєте на увазі Пєчкіна?
Здається, іх вже не існує

Кстати, где в Вашем списке велосипед? :D
Сибарит
Повідомлень: 8810
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6476 раз.
Подякували: 21642 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 22:00

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:
  Сибарит написав:Investor_K
Если бы ходьба продлевала жизнь, почтальоны жили бы вечно (с)

Маєте на увазі Пєчкіна?
Здається, іх вже не існує

Кстати, где в Вашем списке велосипед? :D

Як і вертоліт, погано для потенціі.
Investor_K
Повідомлень: 10704
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 22:01

  барабашов написав:
  Сибарит написав:Investor_K
Если бы ходьба продлевала жизнь, почтальоны жили бы вечно (с)

А евреи бы ходили на работу пешком

Дотепно
Investor_K
Повідомлень: 10704
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 22:03

  барабашов написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Планую тут підсумувати результат обговорення щодо фізичної активності, що відбулося у непрофільній гілці. А то як завжди говорили-говорили. А результат? Як людина з великим досвідом управлінської роботи візьму на себе таку місію. Слідкуйте за темою.

У віці 40+ чоловікам Великий Інвестор рекомендує:
- Плавання
- Ходьба
- Фізичне навантаження (віджимання, планка) помірковані.
Також можна ще щось трохи на кшалт еспандерів. Але відчувати своє тіло і без фанатизму.
Хто цього дотримуватися - до 80 років буде бодрячком.

А гири по 32кг где в списке?

Якщо золоті хіба що
Investor_K
Повідомлень: 10704
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 22:06

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Investor_K написав:Як і вертоліт, погано для потенціі.

Значимость этого фактора сильно уменьшается с ростом размера плюса, а то, что это более щадяще для суставов, выходит на первый план. :)
Сибарит
Повідомлень: 8810
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6476 раз.
Подякували: 21642 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 22:08

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:Як і вертоліт, погано для потенціі.

Значимость этого фактора сильно уменьшается с ростом размера плюса, а то, что это более щадяще для суставов, выходит на первый план. :)

У віці 40+ плюс вже не росте
Investor_K
Повідомлень: 10704
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
