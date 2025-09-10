|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 10 вер, 2025 21:46
Investor_K
Если бы ходьба продлевала жизнь, почтальоны жили бы вечно (с)
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8810
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6476 раз.
- Подякували: 21642 раз.
-
-
Профіль
-
-
132
82
38
2
Додано: Сер 10 вер, 2025 21:51
Сибарит написав:Investor_K
Если бы ходьба продлевала жизнь, почтальоны жили бы вечно (с)
Маєте на увазі Пєчкіна?
Здається, іх вже не існує
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10704
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 10 вер, 2025 21:54
Сибарит написав:Investor_K
Если бы ходьба продлевала жизнь, почтальоны жили бы вечно (с)
А евреи бы ходили на работу пешком
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5353
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 362 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 10 вер, 2025 21:55
Investor_K написав: Investor_K написав:
Планую тут підсумувати результат обговорення щодо фізичної активності, що відбулося у непрофільній гілці. А то як завжди говорили-говорили. А результат? Як людина з великим досвідом управлінської роботи візьму на себе таку місію. Слідкуйте за темою.
У віці 40+ чоловікам Великий Інвестор рекомендує:
- Плавання
- Ходьба
- Фізичне навантаження (віджимання, планка) помірковані.
Також можна ще щось трохи на кшалт еспандерів. Але відчувати своє тіло і без фанатизму.
Хто цього дотримуватися - до 80 років буде бодрячком.
А гири по 32кг где в списке?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5353
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 362 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 10 вер, 2025 21:57
Investor_K написав: Сибарит написав:Investor_K
Если бы ходьба продлевала жизнь, почтальоны жили бы вечно (с)
Маєте на увазі Пєчкіна?
Здається, іх вже не існує
Кстати, где в Вашем списке велосипед?
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8810
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6476 раз.
- Подякували: 21642 раз.
-
-
Профіль
-
-
132
82
38
2
Додано: Сер 10 вер, 2025 22:00
Сибарит написав: Investor_K написав: Сибарит написав:Investor_K
Если бы ходьба продлевала жизнь, почтальоны жили бы вечно (с)
Маєте на увазі Пєчкіна?
Здається, іх вже не існує
Кстати, где в Вашем списке велосипед?
Як і вертоліт, погано для потенціі.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10704
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 10 вер, 2025 22:01
барабашов написав: Сибарит написав:Investor_K
Если бы ходьба продлевала жизнь, почтальоны жили бы вечно (с)
А евреи бы ходили на работу пешком
Дотепно
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10704
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 10 вер, 2025 22:03
барабашов написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Планую тут підсумувати результат обговорення щодо фізичної активності, що відбулося у непрофільній гілці. А то як завжди говорили-говорили. А результат? Як людина з великим досвідом управлінської роботи візьму на себе таку місію. Слідкуйте за темою.
У віці 40+ чоловікам Великий Інвестор рекомендує:
- Плавання
- Ходьба
- Фізичне навантаження (віджимання, планка) помірковані.
Також можна ще щось трохи на кшалт еспандерів. Але відчувати своє тіло і без фанатизму.
Хто цього дотримуватися - до 80 років буде бодрячком.
А гири по 32кг где в списке?
Якщо золоті хіба що
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10704
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 10 вер, 2025 22:06
Investor_K написав:
Як і вертоліт, погано для потенціі.
Значимость этого фактора сильно уменьшается с ростом размера плюса, а то, что это более щадяще для суставов, выходит на первый план.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8810
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6476 раз.
- Подякували: 21642 раз.
-
-
Профіль
-
-
132
82
38
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|