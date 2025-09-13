RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 42434445>
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 12:17

Хто б міг заспівати?

Руки мої є сильними
Я захищу слабкого
Думки мої правильні
Я перевчу дурика
Очі мої, моя душа
Є добрими та світлими
Їх я дарую тому
Кому боляче одному.

ПРИСПІВ
Творю добро на всій землі
Творю добро іншим на благо
Не за красиве дякую
Того, хто почув мене поруч
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10712
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 12:30

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Это на музыку Сани Медведева с Новосиба слова наклалИся?
Или всё таки Алекса Вебстера с "Каннибал корпс"?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5362
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 14:01

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

барабашов написав:Это на музыку Сани Медведева с Новосиба слова наклалИся?
Или всё таки Алекса Вебстера с "Каннибал корпс"?
Це наш пенсіонер отримав психологічну травму від пісень виконавця "шурА" з 90х, був такий беззубий
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36594
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8242 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 14:24

  Faceless написав:
барабашов написав:Это на музыку Сани Медведева с Новосиба слова наклалИся?
Или всё таки Алекса Вебстера с "Каннибал корпс"?
Це наш пенсіонер отримав психологічну травму від пісень виконавця "шурА" з 90х, був такий беззубий

Ви мінус?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10712
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 08:09

Вибачаюсь, що трохи не підтримую спілкування. Маю термінове завдання.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10712
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 10:10

+1

  Investor_K написав:Вибачаюсь, що трохи не підтримую спілкування. Маю термінове завдання.

Великий Інвестор - дуже відповідальна людина
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10712
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 17:16

Де ТЦК?

Прямо зараз у центрі Варшави. Величезна кількість чоловіків мобілізаційного віку з Украіни.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10712
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 17:20

Брехливий патріотизм

  Investor_K написав:Прямо зараз у центрі Варшави. Величезна кількість чоловіків мобілізаційного віку з Украіни.

Де ваші діти?
Чому не на фронті?
Hotab
 
Повідомлень: 16291
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2490 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 18:01

  Hotab написав:
Я за цей світ буду чіплятись зубами і пазурами, відправляючи на «той» різноманітних інцесторів, з «К» і без. ... їм вже досить . Користі від них на цьому світу нема, псують лише повітря, в кооперації з маргінальними алкоголіками і недонавченими охоронцями складів

Слова, знакомиє до болі (с)...
Адольф Алоізич?..
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2327
З нами з: 19.02.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 673 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 18:07

  Hotab написав:
  Investor_K написав:Прямо зараз у центрі Варшави. Величезна кількість чоловіків мобілізаційного віку з Украіни.

Де ваші діти?
Чому не на фронті?

Маю завдання піймати якогось півня хоч за хвіст, хоч за хобот. Він там щось в Африці накосячив. Ви у Варшаві коли будете і в якому готелі?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10712
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 42434445>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1582)
13.09.2025 17:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.