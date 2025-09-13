|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Чет 11 вер, 2025 12:17
Руки мої є сильними
Я захищу слабкого
Думки мої правильні
Я перевчу дурика
Очі мої, моя душа
Є добрими та світлими
Їх я дарую тому
Кому боляче одному.
ПРИСПІВ
Творю добро на всій землі
Творю добро іншим на благо
Не за красиве дякую
Того, хто почув мене поруч
Investor_K
Додано: Чет 11 вер, 2025 12:30
Это на музыку Сани Медведева с Новосиба слова наклалИся?
Или всё таки Алекса Вебстера с "Каннибал корпс"?
барабашов
- Повідомлень: 5362
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 362 раз.
Додано: Чет 11 вер, 2025 14:01
барабашов написав:Это на музыку Сани Медведева с Новосиба слова наклалИся?
Или всё таки Алекса Вебстера с "Каннибал корпс"?
Це наш пенсіонер отримав психологічну травму від пісень виконавця "шурА" з 90х, був такий беззубий
Faceless
- Повідомлень: 36594
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 8242 раз.
Додано: Чет 11 вер, 2025 14:24
Faceless написав:
барабашов написав:Это на музыку Сани Медведева с Новосиба слова наклалИся?
Или всё таки Алекса Вебстера с "Каннибал корпс"?
Це наш пенсіонер отримав психологічну травму від пісень виконавця "шурА" з 90х, був такий беззубий
Ви мінус?
Investor_K
- Повідомлень: 10712
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Додано: П'ят 12 вер, 2025 08:09
Вибачаюсь, що трохи не підтримую спілкування. Маю термінове завдання.
Investor_K
- Повідомлень: 10712
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Додано: Суб 13 вер, 2025 10:10
Investor_K написав:
Вибачаюсь, що трохи не підтримую спілкування. Маю термінове завдання.
Великий Інвестор - дуже відповідальна людина
Investor_K
- Повідомлень: 10712
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Додано: Суб 13 вер, 2025 17:16
Прямо зараз у центрі Варшави. Величезна кількість чоловіків мобілізаційного віку з Украіни.
Investor_K
- Повідомлень: 10712
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Додано: Суб 13 вер, 2025 17:20
Investor_K написав:
Прямо зараз у центрі Варшави. Величезна кількість чоловіків мобілізаційного віку з Украіни.
Де ваші діти?
Чому не на фронті?
Hotab
- Повідомлень: 16291
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2490 раз.
Додано: Суб 13 вер, 2025 18:01
Hotab написав:
Я за цей світ буду чіплятись зубами і пазурами, відправляючи на «той» різноманітних інцесторів, з «К» і без. ... їм вже досить . Користі від них на цьому світу нема, псують лише повітря, в кооперації з маргінальними алкоголіками і недонавченими охоронцями складів
Слова, знакомиє до болі (с)...
Адольф Алоізич?..
sergey_sryvkin
- Повідомлень: 2327
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 636 раз.
- Подякували: 673 раз.
Додано: Суб 13 вер, 2025 18:07
Hotab написав: Investor_K написав:
Прямо зараз у центрі Варшави. Величезна кількість чоловіків мобілізаційного віку з Украіни.
Де ваші діти?
Чому не на фронті?
Маю завдання піймати якогось півня хоч за хвіст, хоч за хобот. Він там щось в Африці накосячив. Ви у Варшаві коли будете і в якому готелі?
Investor_K
- Повідомлень: 10712
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
