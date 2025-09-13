|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Суб 13 вер, 2025 18:10
Investor_K написав: Hotab написав: Investor_K написав:
Прямо зараз у центрі Варшави. Величезна кількість чоловіків мобілізаційного віку з Украіни.
Де ваші діти?
Чому не на фронті?
Маю завдання піймати якогось півня хоч за хвіст, хоч за хобот. Він там щось в Африці накосячив. Ви у Варшаві коли будете і в якому готелі?
Не бійтеся. Просто пожму руку. Правда, дуже дуже міцно. Бо ви ж мій друг.
Додано: Суб 13 вер, 2025 18:11
Investor_K написав:
Яка справжня мета такого рішення?
Версія, що поідуть, легально повчаться і попрацюють, а потім повернуться з європейськими підходами - красива, але якась непереконлива
Зелена влада їх боїться, тому прагне здихатись
1
Додано: Суб 13 вер, 2025 18:19
Faceless написав:
барабашов написав:Это на музыку Сани Медведева с Новосиба слова наклалИся?
Или всё таки Алекса Вебстера с "Каннибал корпс"?
Це наш пенсіонер отримав психологічну травму від пісень виконавця "шурА" з 90х, був такий беззубий
Він, до речі, зараз наче норм. чєл
1
Додано: Суб 13 вер, 2025 18:32
Hotab написав: Investor_K написав:
Прямо зараз у центрі Варшави. Величезна кількість чоловіків мобілізаційного віку з Украіни.
Де ваші діти?
Чому не на фронті?
одного хоче всиновити, й той ухиляється
Додано: Суб 13 вер, 2025 18:35
Шаман красень
Додано: Суб 13 вер, 2025 19:12
Investor_K написав: Investor_K написав: Hotab написав:
Де ваші діти?
Чому не на фронті?
Маю завдання піймати якогось півня хоч за хвіст, хоч за хобот. Він там щось в Африці накосячив. Ви у Варшаві коли будете і в якому готелі?
Не бійтеся. Просто пожму руку. Правда, дуже дуже міцно. Бо ви ж мій друг.
Не боюсь. Повідомлю додатково.
То де діти, патріот? Відвідав їх, заспокоїв, що все добре, повертатися їм в Україну не потрібно?
А чому у Варшаву, а не Купянськ ? Це якось не патріотично.
Додано: Суб 13 вер, 2025 19:23
sergey_sryvkin написав: Hotab написав:
Я за цей світ буду чіплятись зубами і пазурами, відправляючи на «той» різноманітних інцесторів, з «К» і без. ... їм вже досить . Користі від них на цьому світу нема, псують лише повітря, в кооперації з маргінальними алкоголіками і недонавченими охоронцями складів
Слова, знакомиє до болі (с)...
Адольф Алоізич?..
Нічого не поробиш. На краще ставлення Інцестор поки не заслужив
Shaman написав:
одного хоче всиновити, й той ухиляється
Він що, з дитинства був неповноцінний, яєчка не опустились, що своїх не наробив, щоб всиновлювати когось?
То може йому допомогти їх опустити? До пяток
Додано: Суб 13 вер, 2025 19:38
Hotab написав:
Повідомлю додатково.
У мене немає часу. швиденько кажіть
Додано: Суб 13 вер, 2025 19:41
Investor_K написав: Hotab написав:
Повідомлю додатково.
У мене немає часу. швиденько кажіть
Нічого. Я квіти занесу, якщо не встигну
