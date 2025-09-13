RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 20:02

  Investor_K написав:Хотабе, то ви не проти щоб я вас усиновив?

Спочатку спробуємо відтягнути на місце ваші яєчка, може вдасться вам своїх мати .
Hotab
 
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 20:06

  Hotab написав:
  Investor_K написав:Хотабе, то ви не проти щоб я вас усиновив?

Спочатку спробуємо відтягнути на місце ваші яєчка, може вдасться вам своїх мати .

Тоді я вас уматерю.
Investor_K
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 20:07

  Investor_K написав:
  Hotab написав:
  Investor_K написав:Хотабе, то ви не проти щоб я вас усиновив?

Спочатку спробуємо відтягнути на місце ваші яєчка, може вдасться вам своїх мати .

Тоді я вас уматерю.

Не поспішайте, можливо я вас залишу таки чоловіком. Тягнути буду не на розрив. До стоп-слова.
Hotab
 
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 20:44

]
  Investor_K написав:Великий Інвестор Митець та Творець


Зображення
Hotab
 
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 20:49

  Hotab написав:]
  Investor_K написав:Великий Інвестор Митець та Творець


Зображення

Тут якась незавершеність
Investor_K
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 20:49

Investor_K далі він хотів когось всиновити
Hotab
 
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 20:58

  Hotab написав:Investor_K далі він хотів когось всиновити

І шо? Розкрийте тему, бо щось не дуже
Investor_K
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 21:11

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Investor_K далі він хотів когось всиновити

І шо? Розкрийте тему, бо щось не дуже

Та не треба. Про таких як ви кажуть «мертвому член не надрочиш».
Hotab
 
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 21:21

Кроуфорд Альварес бій

Хто переможе, друзі? Яка ваша думка?
Investor_K
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 21:23

  Investor_K написав:Хто переможе, друзі? Яка ваша думка?

Я думаю, що Кроуфорд переможе по очкам
Investor_K
