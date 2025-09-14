|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Нед 14 вер, 2025 11:01
Investor_K
Обліківка Шматаб потребує тільки аналу
Можна від нігерійського боксера
барабашов
- Повідомлень: 5364
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 362 раз.
Профіль
Додано: Нед 14 вер, 2025 11:03
Investor_K написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Хто переможе, друзі? Яка ваша думка?
Я думаю, що Кроуфорд переможе по очкам
Хвилину тому правильність слів Великого Інвестора бачила вся планета
Можете посилання ?
Vadim_
- Повідомлень: 3936
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 510 раз.
Профіль
Додано: Нед 14 вер, 2025 11:10
барабашов написав:Investor_K
Обліківка Шматаб потребує тільки аналу
Можна від нігерійського боксера
Йому б , правда, треба Віталю для психологічної допомоги і консультації. Бо у дніпропетровського кабанчика проблема з особистими граніцами. Ззаду порушена , ще з підліткового віку.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 14 вер, 2025 11:13, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
- Повідомлень: 16317
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2490 раз.
Профіль
Додано: Нед 14 вер, 2025 11:10
Вадиме, результат бою є в інтернеті, якщо ви не дивилися онлайн
Investor_K
- Повідомлень: 10726
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Профіль
Додано: Нед 14 вер, 2025 11:16
барабашов написав:Investor_K
Обліківка Шматаб потребує тільки аналу
Можна від нігерійського боксера
Твої фантазії зрозумілі, але не переноси їх на інших. й не переймайся, особисто твої будуть задоволені
Shaman
- Повідомлень: 9793
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 780 раз.
- Подякували: 1649 раз.
Профіль
Додано: Нед 14 вер, 2025 11:21
Дел
Востаннє редагувалось Investor_K
в Нед 14 вер, 2025 11:22, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K
- Повідомлень: 10726
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Профіль
Додано: Нед 14 вер, 2025 11:21
Shaman написав: барабашов написав:Investor_K
Обліківка Шматаб потребує тільки аналу
Можна від нігерійського боксера
Твої фантазії зрозумілі, але не переноси їх на інших. й не переймайся, особисто твої будуть задоволені
В Туреччині таких люблять.
Тим більше барабан доплачує.
Hotab
- Повідомлень: 16317
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2490 раз.
Профіль
Додано: Нед 14 вер, 2025 11:27
Hotab написав: Shaman написав: барабашов написав:Investor_K
Обліківка Шматаб потребує тільки аналу
Можна від нігерійського боксера
Твої фантазії зрозумілі, але не переноси їх на інших. й не переймайся, особисто твої будуть задоволені
В Туреччині таких люблять.
Тим більше барабан доплачує
.
за ексклюзивний сервіс. особливо коли забув стоп-слово
Shaman
- Повідомлень: 9793
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 780 раз.
- Подякували: 1649 раз.
Профіль
Додано: Нед 14 вер, 2025 11:50
Investor_K написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Хто переможе, друзі? Яка ваша думка?
Я думаю, що Кроуфорд переможе по очкам
Хвилину тому правильність слів Великого Інвестора бачила вся планета
Перед тим за допомогою математичного аналізу було теоретично доведено те саме.
То хто д , нарешті, заспіває пісню на мою честь? Які пропозиціі?
Investor_K
- Повідомлень: 10726
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Профіль
Додано: Нед 14 вер, 2025 11:55
Investor_K написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Хвилину тому правильність слів Великого Інвестора бачила вся планета
Перед тим за допомогою математичного аналізу було теоретично доведено те саме.
То хто д , нарешті, заспіває пісню на мою честь? Які пропозиціі?
Якщо барабана почухаєте між задніх лап - він може підхрюкати вам
Hotab
- Повідомлень: 16317
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2490 раз.
Профіль
