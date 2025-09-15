RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 15:22

  Investor_K написав:Що саме?

Барабашов зайшов до нього в гості
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 16:20

Може, репетирують хоровий спів?
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 16:30

Крики Вадіка «ширше рот, ширше рот!» не завжди означають, що Барабашов фальшивить пісню.
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 18:41

Чому?
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 20:27

Сьогодні у гілці найбільш послідовним були дописи від хотаба.
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 20:45

Я знав що Шопен вам сподобається
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 23:46

Не зважаючи, що хотаб не ідеальна людина, аде я за обʼєктивність.
Бо Великий Інвестор сама обʼєктивна людина на планеті Земля
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 20:57

Обіцяю подумати

Друзі, багато хто з вас мене запитують, як стати Великим. Адже не секрет, що I am the Best. I am the Best of the Best.
Я так одразу не готовий відповісти. Треба час
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 21:28

Investor_K

багато хто з вас мене запитують,

Обережно з цими голосами .. Один вже спілкується…
Зображення
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 21:47

Ви ж вже відповіли - береш й пишеш "I am the Best. I am the Best of the Best." й все, ти вже Великий :lol:
