За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 22:46

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Друзі, багато хто з вас мене запитують, як стати Великим. Адже не секрет, що I am the Best. I am the Best of the Best.
Я так одразу не готовий відповісти. Треба час

Ви ж вже відповіли - береш й пишеш "I am the Best. I am the Best of the Best." й все, ти вже Великий :lol:

Цього недостатньо
Investor_K
Повідомлень: 10737
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 23:01

а так?

  Investor_K написав:
  Hotab написав:]
  Investor_K написав:Великий Інвестор Митець та Творець


Зображення

Тут якась незавершеність

хотабабешко
flyman
Повідомлень: 40802
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2855 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 23:02

Теж не те. Думаю.
Investor_K
Повідомлень: 10737
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 23:12

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

хотабабешко


Пробурмотіло щось в підвалі..
після чого відеомагнітофон виплюнув касету з написом «Петросян», муха закутався в пояс з собачої шерсті, перевернувся на палєтах і солодко засопів, дивлячись кольорові сни про філіппінку, з якою він всю ніч буде клеїти шпалери , замазавши руки в клей КМЦ
Повідомлень: 16339
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2491 раз.
 
