За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 23:12

  барабашов написав:Investor_K
Буде
Погугліть "молоточнікі"
А ще й конвертери на чотирьох металургійних заводах району(із цехами підігріваючих колодязів)
Про коксохім де роблять кокс при температурі вище 1000 грд писати?

Напишіть
Investor_K
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 20:18

Яка користь для організму від квасолі?
Investor_K
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 20:47

  Investor_K написав:Яка користь для організму від квасолі?

Дивлячись якого організму: який їсть, чи який живе з тим хто їсть.
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 09:19

  Hotab написав:
  Investor_K написав:Яка користь для організму від квасолі?

Дивлячись якого організму: який їсть, чи який живе з тим хто їсть.

Хто споживає. Мета споживання - жити до 150 років
Investor_K
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 19:15

Великий Інвестор

  Investor_K написав:Яка користь для організму від квасолі?

Турбується про ваше здоровя
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 10:50

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Оскільки я хвилююся зу усіх друзів.
Хотабе, як Ваші справи?
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 11:31

  Investor_K написав:Оскільки я хвилююся зу усіх друзів.
Хотабе, як Ваші справи?

As far as you are my friend, lend me 20000 UAH, please
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 12:16

  Hotab написав:
  Investor_K написав:Оскільки я хвилююся зу усіх друзів.
Хотабе, як Ваші справи?

As far as you are my friend, lend me 20000 UAH, please

Je n'ai pas mangé depuis six jours.
Сибарит
Сибарит
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 12:41

  Hotab написав:As far as you are my friend, lend me 20000 UAH, please
  Сибарит написав:Je n'ai pas mangé depuis six jours.


Хлопці. Я ваші повідомлення, де ви просите грошей та жалієтесь на голод, не зміг прочитати.
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 19:56

Щодо інвестицій

Я уважно читаю форум. Одні натякають, що буде дорожче, інші - дешевше. Треба самому приймати рішення. А мені хочеться, щоб говорили конкретно -дешевше чи дорожче. І точно казали, що робити з активами. І несли за це моральну, а краще б фінансову відповідальність. А я б мав можливість жити якісним життям.
Я ж людина проста. Різним наукам не навчена. Мені ото аби гроші!
Investor_K
