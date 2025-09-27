RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 20:54

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

В руці мав бути айран, а не коктейль
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 22:19

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:В руці мав бути айран, а не коктейль

Удаляют жутко в том числе и по вашим ябедам
Самое лучшее шо пил -это квас покойной своей бабушки , из погреба...

Було б добре якби ви і далі лише квас пили…
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 22:26

  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:
  Hotab написав:В руці мав бути айран, а не коктейль

Удаляют жутко в том числе и по вашим ябедам
Самое лучшее шо пил -это квас покойной своей бабушки , из погреба...

Бабушка из погреба?

М ля ,
квас из погреба дедушки/бабушки, нажаль покійні...
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 22:31

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:
  Hotab написав:В руці мав бути айран, а не коктейль

Удаляют жутко в том числе и по вашим ябедам
Самое лучшее шо пил -это квас покойной своей бабушки , из погреба...

Було б добре якби ви і далі лише квас пили…

Не було би війни якби ВІЙСЬКОВІ були ВІЙСЬКОВИМИ
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 22:46

Не було би війни якби ВІЙСЬКОВІ були ВІЙСЬКОВИМИ


Дуже спірне питання.
Але ми можемо його обговорити, і ви розкажете на скільки за передвоєнні роки ви профінансували податками армію?
От як ви її фінансували (ніяк!) такий її стан і був. А на таку армію гріх не напасти.

Собаку годують не тоді коли злодій лізе через паркан (в цей момент якраз і не треба годувати), а до того і щодня. А ви квартирки здавали без податків. ;)
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 22:57

  Hotab написав:Vadim_
Не було би війни якби ВІЙСЬКОВІ були ВІЙСЬКОВИМИ


Дуже спірне питання.
Але ми можемо його обговорити, і ви розкажете на скільки за передвоєнні роки ви профінансували податками армію?
От як ви її фінансували (ніяк!) такий її стан і був. А на таку армію гріх не напасти.

Собаку годують не тоді коли злодій лізе через паркан (в цей момент якраз і не треба годувати), а до того і щодня. А ви квартирки здавали без податків. ;)

Ое питання у фіційними з 2014 року, ще
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 23:00

  Hotab написав:Vadim_
Не було би війни якби ВІЙСЬКОВІ були ВІЙСЬКОВИМИ


Дуже спірне питання.
Але ми можемо його обговорити, і ви розкажете на скільки за передвоєнні роки ви профінансували податками армію?
От як ви її фінансували (ніяк!) такий її стан і був. А на таку армію гріх не напасти.

Собаку годують не тоді коли злодій лізе через паркан (в цей момент якраз і не треба годувати), а до того і щодня. А ви квартирки здавали без податків. ;)

А ві долг Родине ?
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 23:00

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

І все таки перейдіть на квас, субота не означає що до кизяків треба смоктати ту ханку
