|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 27 вер, 2025 20:54
В руці мав бути айран, а не коктейль
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16465
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2494 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: Суб 27 вер, 2025 22:19
Vadim_ написав: Hotab написав:
В руці мав бути айран, а не коктейль
Удаляют жутко в том числе и по вашим ябедам
Самое лучшее шо пил -это квас покойной своей бабушки , из погреба...
Було б добре якби ви і далі лише квас пили…
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16465
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2494 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: Суб 27 вер, 2025 22:26
Investor_K написав: Vadim_ написав: Hotab написав:
В руці мав бути айран, а не коктейль
Удаляют жутко в том числе и по вашим ябедам
Самое лучшее шо пил -это квас покойной своей бабушки , из погреба...
Бабушка из погреба?
М ля ,
квас из погреба дедушки/бабушки, нажаль покійні...
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3944
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 27 вер, 2025 22:31
Hotab написав: Vadim_ написав: Hotab написав:
В руці мав бути айран, а не коктейль
Удаляют жутко в том числе и по вашим ябедам
Самое лучшее шо пил -это квас покойной своей бабушки , из погреба...
Було б добре якби ви і далі лише квас пили…
Не було би війни якби ВІЙСЬКОВІ були ВІЙСЬКОВИМИ
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3944
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 27 вер, 2025 22:46
Vadim_
Не було би війни якби ВІЙСЬКОВІ були ВІЙСЬКОВИМИ
Дуже спірне питання.
Але ми можемо його обговорити, і ви розкажете на скільки за передвоєнні роки ви профінансували податками армію?
От як ви її фінансували (ніяк!) такий її стан і був. А на таку армію гріх не напасти.
Собаку годують не тоді коли злодій лізе через паркан (в цей момент якраз і не треба годувати), а до того і щодня. А ви квартирки здавали без податків.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16465
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2494 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: Суб 27 вер, 2025 22:57
Hotab написав:Vadim_
Не було би війни якби ВІЙСЬКОВІ були ВІЙСЬКОВИМИ
Дуже спірне питання.
Але ми можемо його обговорити, і ви розкажете на скільки за передвоєнні роки ви профінансували податками армію?
От як ви її фінансували (ніяк!) такий її стан і був. А на таку армію гріх не напасти.
Собаку годують не тоді коли злодій лізе через паркан (в цей момент якраз і не треба годувати), а до того і щодня. А ви квартирки здавали без податків.
Ое питання у фіційними з 2014 року, ще
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3944
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 27 вер, 2025 23:00
Hotab написав:Vadim_
Не було би війни якби ВІЙСЬКОВІ були ВІЙСЬКОВИМИ
Дуже спірне питання.
Але ми можемо його обговорити, і ви розкажете на скільки за передвоєнні роки ви профінансували податками армію?
От як ви її фінансували (ніяк!) такий її стан і був. А на таку армію гріх не напасти.
Собаку годують не тоді коли злодій лізе через паркан (в цей момент якраз і не треба годувати), а до того і щодня. А ви квартирки здавали без податків.
А ві долг Родине ?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3944
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 27 вер, 2025 23:00
І все таки перейдіть на квас, субота не означає що до кизяків треба смоктати ту ханку
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16465
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2494 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|