Додано: Суб 27 вер, 2025 20:54
В руці мав бути айран, а не коктейль
Додано: Суб 27 вер, 2025 22:19
Додано: Суб 27 вер, 2025 22:26
Додано: Суб 27 вер, 2025 22:31
Додано: Суб 27 вер, 2025 22:46
Vadim_
Дуже спірне питання.
Але ми можемо його обговорити, і ви розкажете на скільки за передвоєнні роки ви профінансували податками армію?
От як ви її фінансували (ніяк!) такий її стан і був. А на таку армію гріх не напасти.
Собаку годують не тоді коли злодій лізе через паркан (в цей момент якраз і не треба годувати), а до того і щодня. А ви квартирки здавали без податків.
Додано: Суб 27 вер, 2025 22:57
Ое питання у фіційними з 2014 року, ще
Додано: Суб 27 вер, 2025 23:00
А ві долг Родине ?
Додано: Суб 27 вер, 2025 23:00
І все таки перейдіть на квас, субота не означає що до кизяків треба смоктати ту ханку
Додано: Нед 28 вер, 2025 06:03
Знову падлюки не дають старому виспатись
Додано: Нед 28 вер, 2025 10:03
Сидить на Троєщині старий досвідчений гопник 70 років в оточенні молодняку і повчає:
- Якщо ви побачите дивного лоха в кольоровому балахоні, з довгим волоссям, з посмішкою
на обличчі, з торбою і гітарою за спиною - знайте, це хіпі. Битися не любить і не вміє.
Таких бити можна і потрібно.
- Якщо побачите дивного лоха в подертому лахмітті, брудного, із зеленим ірокезом і полтарушкою піваса- знайте, це панк. Битися любить, але не вміє. Можна сміливо бити.
- Якщо ви побачите дивного лоха в шкіряній куртці з металевими б***, страшній майці і довгим чорним волоссям - знайте, це металіст. Битися не любить, але вміє. Краще не чіпати!
- Якщо ви побачите дивного лоха в шкіряній куртці, камуфляжних штанах, армійських черевиках і лисого - знайте, це скінхед. Битися любить і вміє, до таких краще не підходити!
- А якщо, йдучи лісом, побачите дивного лоха в кольоровому балахоні, з довгим волоссям, з посмішкою на обличчі, з торбою, гітарою за спиною і палицею в руках - це рольовик . І не дай вам бог, сцуко, переплутати його з хіпі!!!
