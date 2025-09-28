flyman написав:
Сидить на Троєщині старий досвідчений гопник 70 років в оточенні молодняку і повчає:
- Якщо ви побачите дивного лоха в кольоровому балахоні, з довгим волоссям, з посмішкою
на обличчі, з торбою і гітарою за спиною - знайте, це хіпі. Битися не любить і не вміє.
Таких бити можна і потрібно.
- Якщо побачите дивного лоха в подертому лахмітті, брудного, із зеленим ірокезом і полтарушкою піваса- знайте, це панк. Битися любить, але не вміє. Можна сміливо бити.
- Якщо ви побачите дивного лоха в шкіряній куртці з металевими б***, страшній майці і довгим чорним волоссям - знайте, це металіст. Битися не любить, але вміє. Краще не чіпати!
- Якщо ви побачите дивного лоха в шкіряній куртці, камуфляжних штанах, армійських черевиках і лисого - знайте, це скінхед. Битися любить і вміє, до таких краще не підходити!
- А якщо, йдучи лісом, побачите дивного лоха в кольоровому балахоні, з довгим волоссям, з посмішкою на обличчі, з торбою, гітарою за спиною і палицею в руках - це рольовик . І не дай вам бог, сцуко, переплутати його з хіпі!!!
Там, де ти це знайшов, там внизу перший же комент: «сторічний боян»
Першою ознакою старості є несмішні бояністо-застарілі шутєйки-петросянчики. Флайман їх пише років з 40…